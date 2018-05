Duitse steden mogen diesels per direct verbannen

En zo zijn we nog veel verder van huis.

Er worden dagelijks steeds meer stenen gelegd om de weg naar de massale uitroeiing van de diesel in Duitsland te realiseren. Met name in Hamburg voelen ze er weinig voor om nog langer te wachten. De stad in het noorden van Duitsland kondigde eerder dit jaar aan dat het stappen zou ondernemen om de diesel uit het straatbeeld te verwijderen. Vorige week werden die eerste stappen daadwerkelijk gezet, en was het wachten geblazen op de uitspraak van de rechter. Die hebben we nu binnen.

De hoogste Duitse rechtbank heeft afgelopen week bevestigd dat de grote steden waarvan de luchtvervuiling niet in lijn is met de Europese richtlijnen, per direct actie mogen ondernemen. In het dertig pagina lange document laat de rechtbank in Leipzig weten dat de steden geen moment hoeven te wachten. De steden mogen voortaan, in feite, iedere diesel verbannen die niet aan de laatste Euro6-normen voldoet. Van de ruim 15 miljoen diesels in Duitsland, zijn er ongeveer 2,7 miljoen auto’s die niet direct getroffen worden door de uitspraak.

“Such restrictions, in their intensity, do not go beyond other passage and stopping bans as justified by road law requirements, which motorists always have to reckon with and which they principally have to accept.”

Afgezien van het feit dat dit voor meer steden de deur opent vergelijkbare maatregelen als in Hamburg te treffen, kan het de industrie bakken met geld gaan kosten. Volgens experts kan het de autoindustrie ruim 14,5 miljard euro kosten om de dieselauto’s van de benodigde fixes te voorzien. (Bron: Automotive News)