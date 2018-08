5 redenen waarom er géén GP van Nederland moet komen

We gaan even lekker negatief, kritisch doch constructief in de weer.

Het zal jullie niet ontgaan zijn deze week. Onder leiding van Rob van Gameren wordt Nederland wakker geschud om een petitie te tekenen. Die inhoud van de petitie is vrij eenduidig: haal de Formule 1 naar Nederland. Allereerst kudos voor de sympathieke en jolige Van Gameren. Formule 1 is een geweldige sport en we hebben dan nu eindelijk nationale inbreng met enorme potentie. Verstappen maakt in zijn eentje heel Nederland autosport-fan. Dat toonde @jaapiyo gisteren al aan in dit artikel over de F1-kijkcijfers in Nederland. Die waren significant gestegen.

Van Gameren heeft een behoorlijke succes geboekt met zijn petitie. Op dit moment hebben meer dan 83.000 Nederlanders de petitie ondertekend, gefeliciteerd! De F1 naar Nederland halen is in beginsel een geweldig idee, maar moeten we het wel willen? We hebben vijf redenen waarom we toch voorzichtig dienen te zijn.

1. Er zijn geen geschikte circuits.

Op dit moment zijn er twee circuits in Nederland die eventueel gebruikt kunnen worden voor een Formule 1 race: Zandvoort en Assen. Bij Zandvoort is de infrastructuur echt een lachertje. Dat is niet gek, want het is een circuit aan de kust, er zijn maar een beperkt aantal aanloopwegen. Dat is in principe niet op te lossen, temeer de gemeente daar vrij star is als het om CPZ gaat. Mocht dat wel te doen zijn, dan zal er enorm veel aan de baan verspijkerd moeten worden voordat er Formule 1 auto’s overheen gaan rijden. Niet alleen de baan en de uitloopstroken, maar met name de faciliteiten zijn niet op F1 niveau. Perfect voor DTM en Formule 3, maar voor het F1 circus moeten er veel meer tribunes bij.

Tweede optie is Assen. Op het gebied van infrastructuur is het al een stuk beter geregeld. Het is wijds, open en Drenthe is relatief rustig. De baan zelf is niet verkeerd, alhoewel het wel een typisch motorcircuit is. Het is juist de thuishaven van de Nederlandse TT, wat wél een race is op het hoogste niveau. Formule 1 is echter van een andere wereld, waardoor ook hier er flink gewerkt moet worden om de faciliteiten om en naast de baan op orde te hebben. Ondanks de F1 historie van Zandvoort lijkt Assen iets betere kaarten te hebben.

2. Het kost veel geld. Enorm veel geld.

Waarom willen we eigenlijk een Nederlandse GP? Lees de verhalen in Engeland en Duitsland maar na. Ondanks bezoekersaantallen schommelend tussen de 250.000 en 400.000 per race hebben ze de grootst mogelijke moeite om het hoofd boven water te houden. De kosten om zo’n race zijn enorm hoog, te meer de organisatie graag een fee ontvangt om de race aldaar te hosten. Het is eigenlijk te schandalig voor woorden dat de Okapi’s (de officials op de baan) bijna allemaal vrijwilligers zijn, ondanks dat ze een zeer belangrijke en verantwoordelijke rol vervullen tijdens een raceweekend. Dat is ook de reden waarom een frietje mayo en een biertje 20 euro kost op Spa, bijvoorbeeld. Alleen maar om een race te mogen organiseren.

3. Wij Nederlanders zijn raszuivere, opportunistische successupporters

Let’s face it, het is zo. Een feestje vieren is nu eenmaal een stuk gezelliger dan een potje rouwen. De kijkcijfers van het Nederlands elftal liepen enorm terug nadat mensenrechten-activist Danny Blind er alles aan deed om Onze Jongens uit Rusland te houden, iets wat hem met verve is gelukt. Waren we een paar jaar gelden nog fan van het Nederlands Elftal, tegenwoordig kunnen ze er niets meer van en kijken we naar andere dingen, zoals Vrouwenvoetbal. Toen de Nederlandse dames het daar extreem goed deden, gingen we massaal de polonaise lopen, comazuipen en schreeuwen tegelijk. Ondanks het feit dat het niveau lager was dan FC Oss tegen VVV Venlo (niet om aan te gluren), keken we massaal want ‘we wonnen’. Dat niemand nu nog naar vrouwenvoetbal kijkt geeft aan hoe belangrijk groot succes is om een sport populair te maken. Nu heeft Verstappen het voordeel dat hij bij een topteam rijdt, maar er is geen garantie dat dat over enkele jaren ook het geval is. Neem een voorbeeld aan Fernando Alonso, hij wordt gezien als een van de beste coureurs van het veld, ook door ons. Toch heeft hij de afgelopen jaren niet kunnen strijden voor een overwinning.

4. Max Verstappen rijdt (waarschijnlijk) niet 30 jaar F1

Met Verstappen kun je enigszins risicovrij plannen. Het is een waanzinnig groot talent, hij is nog altijd erg jong en hij rijdt nu al bij een topteam. In principe staat niets hem in de weg om de komende 15 jaar in de F1 te rijden bij een geweldig team. Maar er zijn geen garanties. Misschien doet Verstappen een ‘Rosberg‘, door op zijn 22e na zijn eerste wereldtitel met pensioen te gaan. Misschien raakt Red Bull hopeloos de weg kwijt, terwijl Renault en McLaren het lek gevonden hebben. Misschien zijn er andere redenen waarom Verstappen geen F1 meer rijdt, laten we hopen van niet. Maar je kan niet een enorme investeringen gaan doen, terwijl het succes afhangt van één coureur. Het is niet zo dat we worden overspoeld met Nederlandse F1-coureurs in de dop. Het is één uitzonderlijk talent en een lading jongens die het net niet of net wel halen. Albers, Doornbos, Van der Garde en dergelijke trokken ook geen volle zalen.

5. De mooiste banen zijn een paar uur rijden

Wil je een race bezoeken, dan zijn er zat manieren om dat te doen. Er zijn voldoende circuits redelijk dichtbij: Hongarije, Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland en België zijn allemaal redelijk goed te doen. Als je in New York woont is de GP van Amerika minimaal net zo’n lange rit of vlucht. Toegegeven, de GP van Paul Ricard is saaier dan de nieuwe Hyundai Elantra, maar Monza, Spa en Silverstone zijn ware pareltjes.

Kortom: ondanks het feit dat een Grand Prix van Nederland geweldig klinkt, moeten we wel realistisch zijn. Men moet niet enkel om Verstappen ineens een F1-race willen organiseren. Daar moeten meerdere redenen voor zijn. Instanties moeten daadwerkelijk zo’n evenement willen organiseren omdat ze er brood in zien. FC Twente ging immers ook niet een stadion verbouwen om in de eerste divisie te gaan spelen.