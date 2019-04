Is dit een voorproefje op de 208 GTI?

Laten we het hopen!

We zijn inmiddels aanbeland op de tweede generatie van de Peugeot 208. Elke keer als Peugeot met een nieuwe B-segment hatchback komt, is het dé grote vraag: komt er een GTI en is ‘ie net zo goed als de 205 GTI? Volgens kenners is de Peugeot 205 GTI namelijk de meest zuivere Hot Hatch die ooit gebouwd is. Lichtvoetig, dartel, snel en een tikje vuil. Gas los in een lange doordraaier en je zult even moeten tegen sturen. De sensaties van een sportwagen, maar dan in een reguliere doch charmante hatchback.

Van de 206 was er een GTI, maar dat was vooral een vlotte 206 in plaats van een echt hete hatchback. De 206 RC was beter, maar moest het opnemen (en afleggen) tegen die vermaledijde Clio Renault Sport. De 207 RC die volgde had serieus last van obesitas, ondanks een pittige motor. Met de 208 GTI ging het weer de goede kant op: lichter, sterker en gave looks.

De grote hamvraag is nu eigenlijk: hoe gaat Peugeot dit aanpakken met de nieuwe 208 GTI? De begenadigd computer-animatior LukaszMyszynski geeft ons alvast een voorproefje op dat wat mogelijk kan komen. Daarbij liet hij zich overduidelijk inspireren door de huidige generatie WRC rallyauto’s. De nieuwste 208 is tegenwoordig altijd een vijfdeurs hatchback, dus deze is dat ook. De C-stijl doet erg sterk denken aan die van de 205 en dat is bedoeld als een groot compliment aan het adres van Peugeot. Een hoedtik zonder retro te worden, knap.

Wat Peugeot gaat doen met de aandrijflijn is even gissen, maar we kunnen er wel van uit gaan dat de nieuwe 208 GTI een 1.6 turbomotor krijgt. In de 508 is er een versie met 225 pk leverbaar, perfect voor de 208. Peugeot mag dan wel wat aan het blok sleutelen. Niet zo zeer qua vermogen, dan wel spektakel en geluid. Wellicht dat we dan ophouden met zeuren over die eeuwige 205 GTI…