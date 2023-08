Silly Season 2023: wie rijdt binnenkort waar?

In de aanloop na de tweede seizoenshelft van de Formule 1 maken we de balans op en kijken we naar de toekomst van de huidige garde coureurs: Silly Season 2023 is begonnen!

Op dit moment genieten we nog eventjes keihard van de zomervakantie, alhoewel we reikhalzend uitkijken naar het tweede deel van het Formule 1-seizoen 2023.

De zomer is ook altijd een moment van reflectie voor velen. Niet alleen voor de coureurs, maar ook de teams. Voor vandaag maken we de balans op: wie heeft een contract en voor hoe lang? Kortom, Silly Season 2023 is begonnen! Uiteraard schatten we de kansen voor de coureurs met in acht neming van de situatie zoals die op het moment van schrijven is:

Red Bull Racing

Max Verstappen

Verstappen is verbonden aan Red Bull tot en met 2028. Dus na dit seizoen moeten de frisdrankjesfabrikant en de Nederland nog vijf jaar met elkaar samenwerken.

Hoe schatten we de kansen in voor Verstappen?

Naast het feit dat hij dus vastligt, zal hij in principe geen problemen hebben het beste zitje van het moment vast te houden. Mocht Red Bull echter de plank misslaan de komende jaren, kan Max ongetwijfeld weg zo hij wil. Naast het feit dat hij bizar stabiel presteert, is hij nog altijd vrij jong: slechts 25 jaar oud. Iedereen zal hem willen binnenhalen. Ook de kapitaalkrachtige teams die eventueel een afkoopsom voor hun rekening nemen, mocht Max dat zelf niet willen doen.

Sergio Pérez

De Mexicaan heeft een contract tot en met 2024. Die zal hij graag willen uitdienen.

Hoe schatten we de kansen in voor Pérez?

Ondanks dat we met zijn allen na elke matige race aan de stoelpoten van de Mexicaan beginnen te zagen, is de kans erg groot dat Pérez nog een hele tijd blijft. Natuurlijk, hij is minder dan Verstappen, maar dat geld voor meer coureurs. Alle coureurs, als je het Helmut Marko vraagt. Het zorgt voor rust dat de coureurs niet onderling elkaar de baan afvechten. Tenzij Ricciardo bijzonder goed presteert, lijkt de kans ons klein dat Pérez voortijdig moet vertrekken.

Of ze het contract ook na 2024 zullen verlengen is maar de vraag. Maar dan is Sergio ook 35. Aan de ene kant zien we Sergio nog jaren doorrijden als veteraan bij een middenvelder. Aan de andere kant kan hij ook zomaar zeggen ‘Adios, ik ga terug naar Mexico en genieten van mijn gezin en/of racen in Amerika’.

Staat er iemand te kloppen bij Red Bull?

Ja, Liam Lawson is een talent dat op dit moment goede zaken doet in de Super Formula. Maar het is logischer dat ALS Lawson de F1 haalt, dat dat via AlphaTauri zal zijn. Als Red Bull tóch voor een andere man naast Verstappen wil gaan, zijn Norris en Piastri naar verluidt opties van buiten het opleidingsprogramma die Marko hoog aanslaat. Daarbij moeten we wel aantekenen: Marko zelf heeft ook nog maar een deal voor één jaar. Het zou dus ook best kunnen dat het tijdperk Marko opeens tot een einde komt.

Scuderia Ferrari

Charles Leclerc

De Monegaskische coureur is verbonden bij Ferrari tot het eind van 2024. Charles ligt al een hele tijd vast en er gaan verhalen over een mega-contract dat in de maak is. Hiermee zou Charles zichzelf verbinden met het Italiaanse team tot minimaal 2027 en een optie voor nog drie seizoenen extra. Daar is officieel echter nog niets over naar buiten gekomen.

Hoe schatten we de kansen in voor Leclerc?

Heel erg goed. Hij is een absoluut toptalent dat bewezen heeft met een snelle auto overweg te kunnen. Hij heeft maar zeven pole positions minder dan Verstappen! Leclerc heeft daarnaast ook gewoon link veel pech met zijn team. Een beetje zoals Verstappen dat ook had met Red Bull Renault destijds. Als hij bij Ferrari weggaat, zullen de topteams in de rij staan om hem op te pikken. Met vooraan naar verluidt Mercedes.

Carlos Sainz

Sainz ligt vast bij Ferrari tot het einde van 2024.

Hoe schatten de kansen in voor Sainz?

Heel erg goed! Alleen niet bij Ferrari. Het is duidelijk dat hij zich niet optimaal voelt bij Ferrari, waar hij liever niet de tweede viool speelt achter Charles. Daarbij wordt zijn naam hevig gelinkt aan Audi, dat mee gaat doen vanaf 2026. Misschien stapt hij eerder over naar Sauber, misschien tekent ‘ie voor een jaartje bij, maar op de middellange termijn zien we ‘m niet meer naast Leclerc rijden.

Wie klopt er op de deur bij Ferrari?

Niemand, eigenlijk. Theo Pourchaire is een topcoureur uit het Alfa programma. Dat zou je met een beetje goede wil ook het schaduw Ferrari-programma kunnen noemen. Maar de F2 coureur zal eerst via dat team (of Haas) de F1 moeten bestormen. In de wandelgangen loopt bij Ferrari verder nog Robert Schwartzman rond. Hij werd tweede in de F3 en twee keer tweede in de F2, achter respectievelijk Mick Schumacher in 2020 en Oscar Piastri in 2021. Sindsdien racet de Israëlische Rus echter amper meer. Ferrari lijkt geen aanstalten te maken hem bij Haas F1 of Alfa te stallen. En de jongeman zelf is meer bezig met ‘muziek’ maken.

Mercedes GP MG Petronas F1 Team

Lewis Hamilton

Bij Lewis Hamilton loopt het contract na dit seizoen af. Dat is precies de reden waarom er zoveel verhalen op het internet duiken over de contracten.

Hoe schatten we de kansen in voor Hamilton?

Eigenlijk heel erg goed. De Brit is nog altijd een van de beste coureurs van het veld. Verlenging lijkt het meest logisch. Het heeft weleens vaker lang geduurd tussen Hamilton en Mercedes. Een overstap naar Ferrari ofzo klinkt mooi en eervol, maar lijkt niet realistisch. Onder de streep maakt Lewis dit jaar gehakt van de hoog aangeschreven jonge hond Russell. Dus zelfs als hij misschien niet meer zijn hoogste niveau heeft, zit er nog niet heel veel sleet op de zevenvoudig kampioen.

George Russell

Aanvankelijk had Russell een contract tot 2024, maar nadat hij vorig jaar een ijzersterke indruk had gemaakt door meer punten te scoren dan Hamilton (plus een overwinning), hebben ze dat verlengd. George Russell blijft sowieso tot het einde van 2025 rijden voor Mercedes.

Hoe schatten we de kansen in voor Russell?

Ietsje minder dan vorig jaar. Dit seizoen heeft Russell soms wat pech. Echter, zijn eigen prestaties lijken ook wat minder te zijn dan vorig jaar. Hij is in de kwalificaties trager dan Hamilton en eigenlijk mag dat niet. Juist over één ronde moet je als jonge hond zo’n oudgediende als Hamilton helemaal zoek rijden. Vorig jaar heeft HAM overigens uiteindelijk met een eindspurt ook het kwalificatieduel gewonnen. Maar voorlopig zit Russell nog safe bij Mercedes.

Wie klopt er aan de deur bij Mercedes?

Op dit moment doet Mercedes junior Frederik Vesti het aardig in de Formule 2. Sterker nog hij wordt waarschijnlijk kampioen. Maar het gaat meer op consistentie dan op pure, bloedstollende snelheid. Vesti rijdt na twee jaar F3 nu zijn tweede jaar F2, in alle gevallen voor topteams (ART en Prema). Het is nog niet zo dat hij op de deur klopt om een van de twee Britse gladiatoren te vervangen. Vooral ook niet omdat Toto waarschijnlijk eerst Mick Schumacher nog een kans wil geven, bijvoorbeeld bij Williams.

Alpine F1 Team

Esteban Ocon

De Fransman met Franse teamgenoot ligt vast bij het Franse team tot het einde van 2024.

Hoe schatten we de kansen in voor Ocon?

Niet veel mensen twijfelen aan de snelheid van Ocon. Hij heeft een race gewonnen en podia gehaald, terwijl de auto daar eigenlijk niet toe in staat was. En nee, dat is niet alleen geluk. Echter, om door te willen gaan als een echt toptalent, komt er vooralsnog te weinig uit. Ocon is min of meer gelijkwaardig aan Gasly, terwijl hij al de ervaring had om te werken met het team. De kans dat een topteam hem nu nog wil overnemen lijkt ons vrij gering. Maar hey, er zijn zat achterhoede teams die ‘m maar wat graag over zullen nemen. Tot die tijd kan hij nog anderhalf jaar vlammen bij Alpine.

Pierre Gasly

Gasly heeft tot en met het einde 2024 een contract met Alpine, met een optie voor 2025.

Hoe schatten we de kansen in voor Gasly?

Bij Alpine hebben ze nu twee coureurs die op hetzelfde punt staan in hun carrière. Ook Gasly heeft podia en een overwinning behaald terwijl de auto daar niet of nauwelijks toe was. Net niet snel genoeg voor de absolute top, maar veel te goed voor de achterhoedeteams. Gasly heeft iets meer krediet dan Ocon omdat hij nog het excuus heeft van wennen aan het team. Maar voor beiden geldt hetzelfde: ze moeten de ander echt dik gaan verslaan om nog een stap op de ladder te maken. En anders hopen dat ze mogen blijven en dat Alpine zich als team verbetert.

Klopt er iemand op de deur bij Alpine?

Nou, dat wás dus Oscar Piastri vorig jaar…Dit jaar valt het mee. Jack Doohan doet het oké-ish in de F2 op dit moment. Maar, hij rijdt daar ook alweer een tijd rond. Doohan lijkt de volgende coureur te worden die het nét niet voldoende laat zien in de opstapklasses om de laatste stap te maken. Dat Piastri voor hem stond in de pikorde zegt eigenlijk voldoende. Aan de andere kant: misschien wil Alpine voorkomen dat ze nóg een Australiër door hun vingers laten glippen?

McLaren Racing

Lando Norris

Een van de grootste mysteries van deze wereld is natuurlijk het contract van Lando Norris. Naar het schijnt zit hij voor langere tijd flink dichtgetimmerd. Volgens welingelichte bronnen tot en met 2025.

Hoe schatten we de kansen in voor Norris?

Meer dan uitstekend. Als er ook maar iets van snelheid in de McLaren zit, is Norris altijd vooraan in het middenveld te vinden. Na enkele jaren van dobberen in de middenmoot kunnen wij ons voorstellen dat hij eens bij de buren zou willen kijken. Maar ja, sinds de GP van Oostenrijk dit jaar is McLaren ineens consequent snel. Dus dit huwelijk blijft nog wel eventjes.

Oscar Piastri

McLaren kaapte de Australiër ietwat brutaal weg bij Alpine, dat aan het slapen was. Dog eat Dog, Rat eat Rat zouden ze in de VS zeggen. Of in Australië. Uiteraard heeft McLaren Piastri wél goed vast gelegd: tot en met 2024.

Hoe schatten we de kansen in voor Piastri?

Heel erg goed. Dit is de beste nieuwkomer sinds Verstappen. En ja, dan nemen we Leclerc, Norris en Russell mee in die overweging. Piastri rijdt bijzonder volwassen en is erg snel. Daarnaast blijft hij koel en rustig. Dus het zou ons niet verbazen als ze het contract bij Piastri openbreken om het ook voor lange tijd te verlengen. McLaren heeft potentieel het beste rijdersduo, zeker voor de toekomst.

Wie klopt er aan de deur voor McLaren?

Alex Palou leek een optie, totdat hij zijn contract bij McLaren verscheurde. Ironisch genoeg tot ergernis van McLaren, dat nu net als Alpine vorig jaar in het geval van Piastri een rechtszaak tegen de coureur aanspant. McLaren heeft verder nog een paar IndyCar-coureurs, maar geen echte realistische opties voor de F1.

Alfa Romeo Racing Ferrari

Valtteri Bottas

Geweldige vent Bottas zal voorlopig nog aan de start verschijnen , hij is namelijk vastgelegd tot en met 2024.

Hoe schatten we de kansen in voor Bottas?

Hij mag heel erg blij zijn dat hij tot 2025 is vastgelegd. Voor Sauber-Alfa Romeo ideaal, want die hebben een ervaren man tot die periode. Daarna neemt Audi de boel over, de kans dat de Ingolstadters de dan 36 jarige Bottas overnemen, lijkt ons erg klein. Op papier pakt de Fin nipt Zhou in. Maar in tegenstelling tot Perez of voorheen Kimi zien we het niet voor ons dat Bottas nog tot richting zijn 40ste een stoeltje kan vinden.

Guanyu Zhou

Het contract van Zhou loopt aan het einde van 2023 af.

Hoe schatten we de kansen in voor Zhou?

De Chinese markt is enorm groot, dus Zhou is altijd interessant. Daarbij is Guanyu snel genoeg om zichzelf staande te houden in de Formule 1. Het is (vooralsnog) alleen niet meer dan dat. Voldoende voor een verlenging voor een jaartje, lijkt ons.

Wie klopt er op de deur bij Alfa Romeo?

Theo Pourchaire noemden we net al. Hij verdient op basis van zijn resultaten nu al bijna een F1 kans. Maar toch, het zou wel lekker zijn geweest als hij dan dit jaar F2 kampioen zou worden. Het is verder niet zo dat er iemand aanzienlijk beter dan Zhou of Bottas klaarstaat om het stuur over te nemen.

Aston Martin Racing

Fernando Alonso

Alonso staat tot en met het einde van 2024 onder contract.

Hoe schatten we de kans in voor Alonso?

Hij begint al flink oud te worden, maar waar je bij Mark Webber, Michael Schumacher, Felipe Massa of Rubens Barichello de sleet erop kon zien, is Alonso fit, scherp en bloedsnel. Alsof ‘ie 32 is. Dus deze twee jaar gaat ‘ie fluitend doorkomen. Het hoeft daarna niet eens het einde te zijn. We schatten in dat, als Alonso wil, er halverwege wel een verlenging in zit. Ja, je moet de jeugd een kans geven. Maar goed is goed en snel is snel. Alonso is beide.

Lance Stroll

Bij Lance Stroll hebben we geen enkel idee. Ja, we weten dat zijn contract direct in relatie staat tot zijn zakgeld.

Hoe schatten de de kansen in voor Stroll?

Heel eerlijk: niet zo goed. Ja, zijn vader is de reden dat hij Formule 1 rijdt. Hij wordt echter dit jaar om de oren gereden door een oude veteraan (die weliswaar veel talent heeft en in bloedvorm verkeert, maar toch). Lawrence is een keiharde zakenman en zal uiteindelijk inzien dat hij een nóg een topcoureur nodig heeft en dat zijn zoon dat simpelweg niet is. Lance zelf misschien ook wel. Nog een aantal seizoenen door en dan een rol aan de pitmuur?

Wie klopt er aan de deur van Aston Martin Racing?

Felipe Drugovich. Sterker nog, hij had bijna een F1-debuut gemaakt, ware het niet dat Lance Stroll met geblesseerde hand durfde te rijden. Drugovich won vorig jaar de F2-titel en is dit jaar reservecoureur bij Aston Martin en voor McLaren. Een geloofwaardige vervanger, maar het moet niet te lang duren. En we vragen ons wel af of Lawrence het in Drugovich ziet zitten. Hij lijkt het type dat liever gaat voor iemand met een gevestigde naam, of zijn eigen naam.

Haas F1

Kevin Magnussen

Bij Magnussen loopt het contract na 2023 af.

Hoe schatten we de kansen in voor Magnussen?

Niet al te best, eigenlijk. Hij heeft it jaar de de grootst mogelijk moeite met Nico Hülkenberg. Daarbij is Gunther Steiner vrij direct in zijn handelen: als er een betere coureur zich aandient, dan is Steiner pragmatisch, niet sentimenteel. Ondanks dat hij enorm fan is van de Deen.

Nico Hülkenberg

Hülkenberg heeft een tweejarig contract, hij zal dus voor Haas rijden tot en met het einde van 2024. Dat mag ook met een ander kapsel, uiteraard.

Hoe schatten we de kansen in voor Hülkenberg?

Tot nu doe doet Nico het enorm goed. Onverwacht goed zelfs. Met name in de kwalificaties doet hij dingen met die Haas die ongelooflijk zijn. Volgend jaar is hij aan het einde van het seizoen 37. Dus wellicht kan ‘ie een jaartje bijtekenen.

Wie klopt er aan de deur bij Haas?

Iedereen met geld is welkom! Bekende achternaam wil ook wel werken. Haas heeft niet echt een junior programma. Pietro Fittipaldi is de reservecoureur, maar is niet een enorm talent dat aan de deur klopt. De link met Ferrari is echter kort, zeker nu Alfa Romeo overstapt naar Audi. Dus een Ferrari coureur als Arthur Leclerc zou een interessante optie kunnen zijn.

Scuderia AlphaTauri

Yuki Tsunoda

Het contract van Tsunoda loopt aan het einde van 2023 af.

Hoe schatten we de kansen in voor Tsunoda?

Dat hangt ervan af? Hij droogde Nyck de Vries gemakkelijk af, maar we weten niet of dat kwam omdat Yuki nu zo goed was. Dit jaar lijkt hij aanzienlijk beter te presteren dan de vorige twee jaar, toen hij veel inconsistenter was. Maar als Marko je na 2,5 jaar nog steeds niet in een Red Bull zet, weet je eigenlijk ook dat je op een dood spoor zit. Onze inschatting: hij krijgt voor nog een jaartje verlenging.

Daniel Ricciardo

Ricciardo heeft een contract tot het einde van dit seizoen.

Hoe schatten wij de kans in voor Ricciardo?

We willen natuurlijk allemaal dit dit enorm goed gaat verlopen. Maar de feiten spreken nogal tegen hem. Hij heeft het twee jaar slecht gedaan bij McLaren (ondanks een overwinning op Monza) en afgelopen race was ook niet denderend. De Australiër wordt er ook niet jonger op, natuurlijk. Als hij enorm verrast, zit er een verlenging in. Een promotie naar Red Bull om Pérez te vervangen is weliswaar een mogelijk scenario, maar die kans achten wij heel erg klein. Sorry.

Wie klopt er aan de deur van AlphaTauri

Op dit moment zijn er een groot aantal Red Bull-coureurs in de F2 (6 stuks). Je zou zeggen dat een ervan dan wel zou moeten winnen. Maar hoewel ze hier en daar zeges en podia pakken, presteert geen van allen presteert echt Formule 1-waardig. Op Ayuma Iwasa na, misschien, maar die is wel vrij inconsistent. Dus op de eerder genoemde Liam Lawson na, zien we verder niet echt een talent binnen het programma dat de stap kan nemen.

Buiten het programma zou Alex Palou wellicht een kans kunnen maken. Het is raar dat de 26-jarige Spanjaard, nadat hij eerder een deal met Ganassi afketste, een contract met McLaren verscheurt. Dan moet hij meer weten dan wij, zou je zeggen. De IndyCar kampioen wordt in verband gebracht met Alpha Tauri en Williams.

Williams

Alexander Albon

Bij de aankondiging sprak Williams van een verbintenis die ook na 2023 van kracht zou zijn. Dan gaan we uit van 2024.

Hoe schatten wij de kansen in voor Albon?

Albon is een uitstekende en solide nummer 2-coureur voor topteams. Hij is al in verband gebracht met Ferrari om naast Charles Leclerc bij Ferrari te rijden. Ook was er even sprake van een terugkeer naar Red Bull.

Logan Sargeant

Sargeant heeft een contract tot en met het einde van dit seizoen.

Hoe schatten wij de kansen in voor Sargeant?

Slecht. Hij had een contract nog voordat James Vowles de boel ging runnen. Hij heeft nog geen punten gehaald. Ondanks dat hij een betere indruk achter laat dan Nicholas Latifi, is het alsnog niet denderend. Hij is Amerikaan en dat willen ze hebben in de F1 (daarom mag Danica Patrick dingen zeggen in het commentatorshokje tegenwoordig).

Wie klopt er aan de deur van Williams?

Williams lijkt het meest open zitje te hebben. Kandidaten om ‘m op te vullen zijn Alex Palou, Mick Schumacher, Frederic Vesti…misschien nog een bizarre comeback van Nyck de Vries?

We zetten het nog eventjes in een tabel, gerankschitk op hoe lang ze nog onder de pannen zijn:

Deze coureur rijdt tot en met bij het team van: Max Verstappen 2028 Red Bull George Russell 2025 Mercedes Lando Norris 2025 McLaren Valtteri Bottas 2025 Alfa Romeo (Sauber) Sergio Pérez 2024 Red Bull Fernando Alonso 2024 Aston Martin Charles Leclerc 2024 Ferrari Carlos Sainz 2024 Ferrari Oscar Piastri 2024 McLaren Esteban Ocon 2024 Alpine Pierre Gasly 2024 Alpine Alex Albon 2024 Williams Nico Hülkenberg 2024 Haas Lewis Hamilton 2023 Mercedes Logan Sargeant 2023 Williams Kevin Magnussen 2023 Haas Zhou Guanyu 2023 Alfa Romeo Yuki Tsunoda 2023 AlphaTauri Daniel Ricciardo 2023 AlphTauri Lance Stroll het geld op is bij #teampapa

Coureurs die realistisch op de deur kloppen om een rentree dan wel entree te maken

Mick Schumacher, Frederic Vesti, Theo Pourchaire, Alex Palou, Ayumu Iwasa en Liam Lawson.

