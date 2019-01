Gemballa’s nieuwe 911 Turbo heeft bijna 830 pk!

Een waar kanon.

Wanneer autofabrikanten een nieuwe wagen teasen, dan valt het meestal vies tegen. Hetzelfde geldt niet voor tuners. Als zij vinden dat er ergens geheimzinnig over gedaan moet worden, dan slaan we meestal steil achterover bij het zien van het uiteindelijke resultaat.

Gemballa heeft de laatste weken de nieuwsgierigheid van zijn fans weten te wekken door afbeeldingen van een potentieel bloedheet project te delen op zijn sociale media. Vandaag heeft het bedrijf eindelijk de doeken van de auto getrokken en teleurgesteld zijn we allerminst.

Dit heeft in principe vooral te maken met de krachtbron van de Gemballa GTR 8XX EVO-R BITURBO, zoals het apparaat in zijn volledigheid heet. In DIT artikel is onze eigen @willeme al eens ingegaan op het monster, dus helemaal onbekend zullen jullie er niet mee zijn. Echter, de nieuwste uitvoering is zo mogelijk nog gestoorder. Gemballa heeft namelijk een nieuw aerodynamisch pakket voor de auto gemaakt. Hierdoor krijgen o.a. de voorbumper, de zijkanten, de motorkap, de achtervleugel en uiteraard ook de diffuser spectaculaire vormen. Zoals we van een tuner als Gemballa mogen verwachten zijn de onderdelen uit koolstofvezel vervaardigd. Zijn nieuwe lichaam is 30 mm breder aan de voorkant en 50 mm breder aan de achterzijde.

Het echte plezier van de GEMBALLA GTR 8XX EVO-R BITURBO vinden we, zoals we hierboven al zeiden, onder de motorkap. Gemballa heeft de 3,8-liter zescilinder van de 911 Turbo (rijtest) opgeschroefd tot een kleine 830 pk. Het koppel is lachwekkend hoog; de tuner heeft het voor elkaar gekregen de zespitter op te pompen van 660 Nm naar 1.098 Nm! Een sprint naar 100 km/u duurt slechts 2,38 seconden, in 7,5 seconden tikt de wagen 200 km/u aan. Zijn topsnelheid ligt op 370 km/u. Wauw.