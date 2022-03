BREEK: Max Verstappen tekent megacontract tot 2028

Als je net wereldkampioen bent geworden, kun je wat uitonderhandelen. Dat blijkt wel weer. Verstappen tekent een megacontract bij Red Bull, namelijk.

Het hing al eventjes in de lucht. Verstappen gaf direct na het winnen van de GP van Abu Dhabi 2021 al aan dat hij graag door wilde blijven rijden bij Red Bull. Daarmee heeft Max Verstappen het woord bij de daad gevoegd. Want, wat eerst nog een gerucht was, is nu officieel. Verstappen tekent een megacontract bij Red Bull. Hij meldt het zelf op zijn Twitter-pagina.

Max Verstappen tekent megacontract

Jazeker, Max Verstappen heeft net een megacontract getekend. Hij zal nog een hele lange tijd bij Red Bull blijven. Red Bull en Verstappen zijn nu tot en met 2028 aan elkaar verbonden. Dat is dus nog zes jaar.

Met recht een megacontract. Voor Red Bull ideaal, want zo hebben ze de komende zes jaar een toprijder in het team en hoeven ze geen zorgen te maken over directe opvolgers op korte termijn. Dat gaat nog niet lekker bij Red Bull.

Voor Verstappen is het ook erg prettig, want hij hoeft de komende zes jaar niet op zoek naar een ander team. Dan moet hij natuurlijk wel eventjes hopen dat Red Bull daadwerkelijk een topteam blijft. In het verleden heeft Red Bull auto’s gebouwd waar je wereldkampioen mee kunt worden, maar er zaten ook een paar langzamere auto’s tussen.

40 tot 45 miljoen

Hoeveel Verstappen exact gaat verdienen is niet exact bekend, maar het wordt geschat tussen de 40 en 45 miljoen euro per jaar. Dat is een vrij goedkope manier om een auto 0,4 tot 1,2 seconden sneller te maken. Met die bedragen komt Verstappen ook iets meer in de buurt van Lewis Hamilton, die naar verluidt soortgelijke gages kan ontvangen.

Het zal bijna niet anders kunnen dat er een clausule in het contract zit. Er is daarover niets bekend, maar we weten van afgelopen contracten dat Red Bull wel een WK-aardige auto zal moeten bouwen. Verstappen zal niet van plan zijn om tot 2028 te moeten vechten om P10, uiteraard.

