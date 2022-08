Breek: populaire F1 coureur blijkt half Belgisch te zijn

Poah…wie had die zien aankomen? Een populaire F1 coureur blijkt half Belgisch te zijn.

België heeft stiekem een veel grotere historie in de Formule 1 dan wij ‘Ollanders. Toen Max Verstappen nog niet geboren was, hadden al twee Belgen races gewonnen in de koningsklasse. Opperheld Jacky Ickx won acht races en werd twee keer tweede in het WK. Thierry Boutsen wist ook drie keer te zegevieren, voor het laatst in 1990. En daarnaast had je nog Olivier Gendebien, Paul Frère en Willy Mairesse. Allen wisten minimaal een keer op het podium te staan. ‘Wij’ konden daar tot Max Verstappen alleen ons Jos tegenover stellen in de strijd om snoefrechten aan de toog.

Nu zal je wellicht weten dat Max Verstappen stiekem in België is geboren en een Belgische moeder heeft. Maar wellicht wist je niet dat dat laatste ook geldt voor Lance Stroll. Én voor Lando Norris. Want jawel, België heeft op papier weliswaar nul F1 coureurs op de grid sinds het einde van de F1 carrière van Stoffel Vandoorne. Doch stiekem, is dus in totaal gewoon 1,5 van de 20 F1 coureurs een Belg. Vandaar dat ook Lando dus altijd een krant meeneemt in de auto, om lekker door de bochten te kunnen scheuren.

Norris heeft er gek genoeg nooit echt een geheim van gemaakt dat hij half Belgisch is, doch nu legt hij zelfs de nadruk op zijn Belgische roots. Gevraagd of hij liever de Franse of de Belgische Grand Prix ziet verdwijnen, geeft LN4 aan dat dit een makkelijk beslissing voor hem is. Niet omdat Paul Ricard een saai circuit is en Spa Francorchamps episch, maar omdat hij dus een halve Belg is:

Oh Spa, easy. I mean, my mum’s from Belgium, so I’m 50 per cent Flemish. It’s as much a home race for me as Silverstone in a way. I personally have a lot more connections to it, of course, and I love the track and so on, I grew up a lot of the time or I grew up for many years going to Belgium and spending a lot of time there with my family. So, Belgium for me. Lando Norris, net zo’n fan van België als Het Goede Doel

Waarvan akte. België dus, na Finland per capita misschien wel de bron van de beste racegenen…Who knew?