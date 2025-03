BREEK: Porsche maakt van je oude accu een nieuwe accu

Geen koters meer die met hun voeten in een mijn staan om de materialen voor je EV te verzamelen. Porsche maakt van je oude accu, een nieuwe accu.

Voordat Elon Musk een Trumpist bleek te zijn, dachten mensen dat EV’s de wereld gingen redden. Of liever gezegd, wilden mensen dat denken. Hoewel EV’s wat voordelen hebben, zijn er ook nadelen. Een daarvan is dat de grondstoffen voor accu’s gewonnen moeten worden. En dat wordt onder andere gedaan in ouderwetse hell holes die de wereld nog steeds rijk is. Al de mensen die met een anti-Elon sticker rondrijden, hebben geen probleem met het feit dat bovenstaande guys hun accu’s uit de grond hebben gehaald.

Porsche is daar echter wel mee bezig. Ook al omdat ze niet afhankelijk willen zijn van dubieuze regimes. En dus hebben ze een pilot gestart om oude accu’s te hergebruiken voor nieuwe accu’s. Barbara Frenkel, Porsche’s inkoopmanager, stelt het op onderstaande manier:

With the help of innovative recycling processes, we strive to increase our independence from volatile and geopolitically unstable raw material markets. Circular Economy is a core pillar of our sustainability strategy, and with this pilot project, we want to underscore our ambitions.