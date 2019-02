BREEK: Red Bull verandert van gedachten over hybrides

Een opvallende volte-face van de renstal.

Bij Red Bull Racing hebben ze er nooit een geheim van gemaakt dat ze de huidige hybride power units in de F1 niet per se tof vinden. Christian Horner en Helmut Marko lieten geen mogelijkheid onbenut om te stellen dat het geluid wat de turbotorren voortbrengen weinig spectaculair is. Daarbij zouden de motoren ook nodeloos gecompliceerd plus duur zijn, waardoor ze in technische zin net zo min relevant zijn voor straatauto’s als hoogtoerige atmosferische juweeltjes. Tenslotte speelde natuurlijk het Calimero-effect mee: het was namelijk allemaal niet eerlijk. Dat laatste slaat dan op het feit dat je zonder Mercedes-PU of meer recentelijk Ferrari-PU eigenlijk bij voorbaat kansloos was om te strijden voor de titel.

Nieuwe uitlatingen van Helmut Marko tonen aan dat het waarschijnlijk toch vooral het laatste puntje was waar de schoen het meest om de Oostenrijkse voeten wrong. Het is ook wel begrijpelijk: Red Bull Racing werd van 2010 tot en met 2013 kampioen. In 2014 kwamen de stofzuigers ten tonele en was hun de dominantie plotsklaps verdwenen. Een bittere pil om te slikken. Nu er weer wat voorzichtige hoop gloort aan de horizon in de vorm van Honda, draait Marko zijn mening bij. Aan Motorsport-Total laat hij weten:

We hebben na veertien jaar voor het eerst een officiële motorenpartner en zijn nu min of meer een fabrieksteam. Honda wil graag de motor in deze vorm houden. Dus wij hebben er nu ook een sympathie voor ontwikkeld.

Tsja, niet veranderlijker dan een mens. Dat geldt zeker als het gaat om zo’n grillig exemplaar als Helmut Marko.