Ocon: “Mercedes-stoeltje kwestie van tijd”

Is dat wel zo?

In de afgelopen weken zijn er een aantal grote aankondingen gedaan, die de boel binnen de Formule 1 heerlijk hebben opgeschud. Ricciardo vertrekt naar Renault, Lawrence Stroll koopt Force India en Fernando Alonso die zijn vertrek bevestigd; allemaal dragen ze bij aan een nu al groeiende anticipatie naar de Formule 1 van volgend jaar.

Hoewel we, of in iedere geval ik, dergelijke ontwikkelingen goed kunnen/kan waarderen, zijn ze objectief bekeken niet direct positief. Ricciardo vertrekt naar een team dat al jaren geen overwinning of podium binnen heeft gehengeld, Alonso gaat waarschijnlijk naar de IndyCar en door het oneindige fortuin van de Stroll-familie belandt Lance vrijwel zeker bij een team waarvan we niet zeker weten of hij er wel een stoel verdient. Er is echter nog een coureur die niet per se staat te springen om de huidige stand van zaken.

Tot enkele weken geleden leek het er namelijk op dat niet Daniel Ricciardo, maar Esteban Ocon op de plek van Carlos Sainz terecht zou komen. Hoewel de rivaal van Max Verstappen eigenlijk is verbonden met Mercedes, heeft hij het geluk de Franse nationaliteit te bezitten. Reken daarbij zijn puike stuurmanskunsten en je begrijpt wel waarom Renault hem graag achter het stuur zou zien. Nu de Franse equipe voor de honingdas heeft gekozen, is die deur voorlopig in ieder geval gesloten.

Dit leek lange tijd Ocon’s enige kans om door te groeien binnen de Formule 1. Doordat zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton bij hebben getekend, heeft namelijk ook Mercedes geen plek voor hun eigen pupil. Ocon vreest er echter niet voor dat het goedkomt, zo vertelt hij tegenover Autosport:

“The bosses [at Mercedes] have plans for me that are ‘not yet’. It’s not the plan for now. I think they want me to have more experience before I jump in that car. I knew that already. I have targets I have to respect. At the moment they are happy with the job I’m doing. It’s just a matter of time, I think.”

Goed, het is logisch dat je bepaalde doelen en plannen moet respecteren, maar de wereld der Formule 1 is dermate hard, dat je je eigen geluk soms gewoonweg moet opeisen. Ocon doet momenteel goede zaken bij Force India en lijkt in het ideale scenario wel degelijk op weg naar een Mercedes-stoeltje, maar dankzij alle verschuivingen kunnen diezelfde plannen gemakkelijk veranderen. Vraag dat maar aan Pascal Wehrlein. Mogen we zeggen dat Ocon ietwat naïef is om er van uit te gaan dat hij op de juiste plek terecht zal komen?

“What I’m sure of is that Mercedes is doing a great job with my management since I joined them. They always put me in the best sporting position for me. I don’t have to be worried, it’s all going to be OK. If I stay here [Force India] or go somewhere else, I don’t know. But I will have a great position for sure next year.”

Momenteel lijken Ocon’s enige opties ofwel blijven bij Force India, of verkassen naar het steeds slechter presterende Williams. Waar komt hij terecht, denk je?