BREEK: snoeihard scheuren is goed voor het milieu

Lezen jullie mee, ministerie van 'Ie' en 'Wee'?

Soms lijkt het alsof wij benzinehoofden een verloren wedstrijd spelen, want de anti-auto/verbrandingsmotor lobby rukt op. En als we deze aanval van de Jessias en co af kunnen slaan, dan nog leven we met zijn allen in geleende tijd, zo lijkt het. Immers komt de autonome auto ook met rasse schreden dichterbij. Hoewel ik zelf denk dat dat nog wel even gaat duren, is collega @willeme ervan overtuigd dat het over een paar weken al zover is. Hoe dan ook lijkt de oorlog al verloren te zijn. Maar gelukkig kunnen we af en toe nog weleens een veldslagje winnen.

Gisteren bijvoorbeeld bleek al dat auto’s die op fossiele brandstof rijden belachelijk schoon zijn. In California zijn sommigen ervan overtuigd dat je met die ‘benzineslurpers’ vervolgens het beste zo hard mogelijk kan rijden. Dat is namelijk goed voor het milieu, aldus republikeins senator John Moorlach en enkelen van zijn discipelen. Nu een plan om een hogesnelheidstrein te laten rijden tussen Los Angeles en San Fran is afgeschoten, wil John de snelwegen Route 99 en Interstate 5 beide voorzien van twee extra rijstroken. En dat is nog niet alles: op de extra rijstroken zou je vervolgens net zo hard mogen scheuren als je zelf wil.

Het allermooiste achter de redenatie van John, is echter dat de verandering goed zou zijn voor het milieu en daarom bekostigd zou moeten worden door gelden aan te spreken uit het Greenhouse Gas Reduction Fund. Heerlijk. Het idee is dat de dichtgeslibte wegen op dit moment doorgaans bomvol staan met stationair draaiende auto’s en dat het toevoegen van scheurbanen dit 1) kunnen oplossen en 2) de tijd die men doorbrengt op de weg zo kort mogelijk houdt. In Moorlachs wetsvoorstel staat:

Traffic congestion increases the emissions of greenhouse gases as it causes automobiles to idle longer while on roadways.

Bezwaren van saaineuzen en geitenwollensokken wuift Moorlach met een pre-emptive strike van de hand. Volgens de megaheld gebeuren er in Duitsland minder ongelukken op de ongelimiteerde Autobahn dan op de Amerikaanse snelwegen in kwestie. Bovendien werkt volgens hem een motor een stuk efficiënter als je op hoge snelheid iedereen voorbij blaast, dan wanneer je twintig minuten klem zit achter inhalende vrachtwagens. Hmm, dus inhalende vrachtwagens zijn ook in ‘Murica een probleem. Who knew?

Zoals je waarschijnlijk al verwacht had, zijn spelbedervers al volop bezig om dit schitterende en wereldreddende plan te vernaggelen. Volgens Anna Caballero, democratisch State Senator, is het voorstel enorm gevaarlijk, omdat er in San Joaquin Valley vaak dikke mist hangt. Hard scheuren zou je daarom niet moeten willen in dat gebied, waar beide wegen dwars doorheen snijden. Bill Magavern, woordvoerder van de Coalition for Clean Air, liet tussen twee porties quinoa door bovendien weten dat Moorlachs redenatie berust op Junk Science.