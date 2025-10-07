BREEK! Tesla Model Y én 3 Standard zijn hier

Tesla presenteert de compleet uitgeklede versie van de Model Y genaamd Standard, en ook de Model 3 krijgt deze instapversie.

Een Tesla is voor wat je krijgt zeker geen extreem dure auto. Maar het lukt ons ook niet om een SUV die begint bij 45.990 euro spotgoedkoop te noemen, zo ver van de 50 mille zit dat ook niet af. Tesla gaat daar nu verandering in proberen te brengen middels een nieuwe variant van de Model Y die al lekte. Nu hebben we echter de officiële aankondiging van Tesla zelf en blijkt de 3 ook meegenomen te worden.

Tesla Model Y Standard

Eerst even de Model Y. Deze begint in de VS bij 44.990 dollar, iets minder dan 40 mille. Niet gek, maar de Standard moet het getal iets naar beneden afronden. Laten we dus daar mee beginnen: de Tesla Model Y Standard kost 39.990 dollar. Omgerekend 34.300 euro. Kijk, en voor dat soort bedragen kan je spreken over veel auto voor je geld. Tenminste, als je voor lief kan nemen dat Tesla een paar dingen achterwege laat.

Het meest overduidelijk zijn de uiterlijke veranderingen. De lichtbalk van de Model Y verdwijnt. Sterker nog, de ‘gespleten’ koplampen verdwijnen in zijn geheel: die worden geïntegreerd in het deel waar de lichtbalk normaal zit. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd: de Model Y is ontdaan van zijn hele ‘gezicht’. Gewoon een stuk gelakte bumper is alles wat je krijgt. Het heeft overigens wel functie: volgens Tesla is het ding zo ietsje gladder en dus efficiënter dan de ‘volledige’ Model Y.

Datzelfde geldt voor de achterkant van de Tesla Model Y Standard. De lichtbalk is opgeofferd voor een zwarte balk zonder verlichting. Ook hier zorgt dat voor een aardig… ‘featureloos’ geheel. Verder geen baanbrekende verrassingen op het exterieur, behalve bijvoorbeeld kleinere 18-inch velgen met aerodynamische deksels. Oh ja, en je mag maar drie kleuren kiezen: zilver (gratis), parelmoer-wit (1.000 dollar) en Diamond Black (1.500 dollar).

Inleveren

Het klinkt een beetje stom om te zeggen ‘wat zit er nog meer niet op?’, maar goed, de Model Y Standard wordt de prijspakker dus dan mag het. Je krijgt een iets kleinere 69 kWh-accu, die nog wel goed is voor 516 kilometer rijbereik. 0 naar 100 kost 6,8 seconden, tegenover de 5,9 van de vorige instapper met RWD. Het vermogen is zo’n 300 pk. Je levert ook een stukje middenconsole in: je krijgt nu een ‘zwevende’ armsteun en een lege bak waar die normaal doorloopt tot onder het scherm.

De stoelen zijn een andere belangrijke manier om de Tesla Model Y standaard iets goedkoper te maken: deze zijn half vegan-leer en half stof. Ook zijn ze ontdaan van de fysieke knoppen om ze te bedienen: dat gaat nu enkel via het scherm. Deze zijn ook niet geventileerd, enkel verwarmd (en de tweede zitrij heeft geen van beide). Het stuur is niet elektronisch verstelbaar. Je krijgt zeven speakers in plaats van vijftien, een ander interieurfilter (geen HEPA), geen glazen dak (enkel van de buitenkant), geen sfeerverlichting, een kleinere kofferbak én frunk. Kortom: allemaal kleine besparingen die de upgrade naar een iets hoger geplaatste Y nog wel de moeite waard maken.

Zo zit er bijvoorbeeld ook geen Autosteer, maar wel adaptieve cruise control op de Tesla Model Y Standard. Full Self Driving kan erop, maar dat kost je 8.000 dollar extra. Het scherm blijft wel hetzelfde en draait dezelfde software als de volwaardige Y, dus daar geen verrassingen. Verder klein grut is bijvoorbeeld dat de achterpassagiers geen schermpje krijgen maar handmatig verstelbare luchtroosters en de normaliter elektrische spiegels zijn handmatig in te klappen.

Maar goed, dus wel eindelijk een écht goedkope Tesla Model Y dankzij de Standard. Het gat met de Model Y RWD is zoals gezegd 5.000 dollar en deze heet nu ‘Premium RWD’ (@jaapiyo is fan). Premium AWD kost 9.000 euro meer dan de Standard en de volvette Performance zit met 57.490 euro er 17.500 dollar boven. Vooralsnog is de Model Y Standard enkel in de VS te vinden, wat er in Nederland gaat komen is nog niet bekend.

Model 3 Standard

Maar wacht, er is meer. Ook de Tesla Model 3 krijgt een nieuwe Standard-versie. En om ook maar gelijk te beginnen met het geld: deze gaat 36.990 dollar kosten. Oftewel 31.750 euro en dat is dan weer serieus weinig geld voor een Model 3. Eigenlijk kan je vrijwel alle ‘besparingen’ één op één overnemen van de Model Y die we net hebben besproken.

Alleen de motor- en batterijspecs zijn ietsje anders. 516 kilometer rijbereik is wel hetzelfde, evenals de 69 kWh-accu. De Model 3 heeft ietsje minder pk, 286 stuks. Het voelt bijna als een oude, 210 kW sterke BMW. Tesla claimt een sprinttijd van 5,8 seconden naar de 100, wat dan weer mooi zou zijn. Een RWD (die nu Premium RWD zou worden) doet er namelijk 6,1 seconden over.

Wat de Model 3 Standard verder een goede deal lijkt te maken is dat het exterieur vrijwel onveranderd is. Lichtbalken had de kleine broer van de Y toch al niet, dus alles blijft vrijwel hetzelfde. Wel levert de 3 zijn Matrix-koplampen in voor LED-lampen. En je kan het zien aan vergelijkbare 18 inch eco-velgen als de Model Y, mits gekozen. Een upgrade naar de ‘standaard’ 19 inch “Nova”-velgen is mogelijk.

En ja, ook de Model 3 Standard komt vooralsnog enkel de prijslijsten van de VS versterken. De gaten tussen de vier niveaus zijn vrijwel identiek tussen de twee Tesla’s, wat betekent dat de Model 3 Premium RWD 42.490 dollar kost, Premium AWD voor 47.490 dollar weg mag en de Performance 54.990 dollar moet kosten.