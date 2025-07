Musk zou zich toch weer gaan focussen op Tesla?

Wat gaan ze over 500 jaar in de geschiedenisboeken lezen over deze tijd? De coronapandemie? De derde wereldoorlog? De terugkeer van Yugo? Elon Musk lijkt er alles aan gelegen om een eigen pagina te krijgen in die toekomstige boeken. Zijn volgende zet is om Trump weer te gaan aanvallen.

Donald Trump is druk bezig met de ‘Big, Beautiful Bill‘: een plan om belastingen te verlagen, te investeren in defensie en een flinke schuld op te bouwen. Tegen 2034 zou de Amerikaanse staatskas 3 biljoen dollar extra in de min kunnen staan door dit plan. Maar dan is er wel een boel geld voor het leger en de douane én betaalt de gemiddelde Amerikaan minder belasting.

Musk for President

Elon Musk is na zijn periode als Trump-aanhanger (en investeerder à 275 miljoen dollar) nu fel tegenstander van de president. Tijdens een debat van de senaat over de Amerikaanse BBB zet de Tesla-baas op X: ”Als de waanzinnige begrotingswet wordt aangenomen, dan wordt de volgende dag de America Party opgericht. Ons land heeft een alternatief nodig voor de Democratisch-Republikeinse eenpartijstelsel zodat mensen daadwerkelijk een STEM krijgen.”

Trump hoeft er geen concurrent bij en haalt uit naar Musk via Truth Social: ”Elon krijgt misschien wel verreweg meer subsidie ​​dan wie dan ook in de geschiedenis, en zonder subsidies zou Elon waarschijnlijk zijn zaak moeten sluiten en terug naar huis moeten keren naar Zuid-Afrika. Geen raketlanceringen, satellieten of de productie van elektrische auto’s meer, en ons land zou een FORTUIN besparen. Misschien moeten we DOGE hier eens goed naar laten kijken? ER IS VEEL GELD TE BESPAREN!!!”.

De EV-clash

We konden erop wachten dat Trump en Musk het hier niet over eens zouden zijn: de elektrische auto. Trump zegt dat Musk zo zuur is, omdat de president niet investeert in de elektrificatie van de auto-industrie. Volgens de Tesla-baas heeft dat er niets mee te maken, maar klaagt hij wel over het investeren in ”industrieën uit het verleden, terwijl het de industrieën van de toekomst ernstig schaadt.”

Trump verdedigt zijn move: ”Elon Musk wist, lang voordat hij mij zo sterk steunde als president, dat ik fel tegen de EV-plicht was. Het is belachelijk en was altijd een belangrijk onderdeel van mijn campagne. Elektrische auto’s zijn prima, maar niet iedereen zou gedwongen moeten worden er een te bezitten.”

Nieuwe politieke partij van Musk

En zo gaat het moddergooien maar door. Musk is weer aan zet. Hij benoemt nog maar eens dat de staatsschuld kan stijgen naar 5 biljoen dollar in 2034, dat de VS leeft in een éénpartijsysteem en dat het daarom tijd is voor een nieuwe partij. Om te kijken of er wel oren waren naar een nieuwe stroming, plaatste Musk een poll op X. En kijk aan: 80,4 procent van de stemmers op zijn eigen social media platform wil een derde partij in de VS.

Nu zijn de reaguurders op Musks tweets niet helemaal objectief, maar toch viert de Tesla-CEO dit heugelijke feit. ”VOX POPULI VOX DEI”, deelt hij met zijn achterban, wat ‘de stem van het volk is de stem van God’ in het Latijn betekent.

Dat is waar we nu, op 1 juli 2025 zijn. Er zijn nog geen officiële stappen gezet door Musk om daadwerkelijk een eigen politieke partij op te richten. Wanneer het zover is, hoor je het van ons. Tot die tijd vraag ik me af: hoe zouden zijn Tesla-collega’s het vinden als Musk mee gaat doen voor het presidentschap?

Foto: History in HD (Unsplash) (edit Autoblog.nl)