BREEK: verplichte zonnepanelen op grote parkeerplaatsen

Verplichte zonnepanelen op parkeerplaatsen, is dat verandering waarin we kunnen geloven?

In de democratische republiek Korea, niet de verwarren met de Democratische Volksrepubliek Korea, liggen EV’s enigszins onder vuur. Na wat fikkies in appartementencomplexen, mogen ze niet meer onder dergelijke gebouwen geparkeerd/opgeladen worden. Maar in het land waar de Chaebols de macht hebben, is het niet allemaal och en wee voor de EV en ‘renewable energy’. Men heeft er nu namelijk wetgeving aangenomen waarbij er verplichte zonnepanelen geïnstalleerd worden.

De verplichting geldt voor zowel private als publieke terreinen met 80 of meer parkeerplaatsen. Boven deze plekken moeten nu zonnepanelen komen. En niet alleen voor nieuwe bouwsels, ook voor bestaande parkeertuinen geldt deze verplichting. Daar zal dus nog even gebouwd moeten worden.

De regering zegt zodoende ook dat de maatregel niet alleen zorgt voor extra ‘groene’ energie, maar ook voor wat extra banen. Op zich zijn andere voordelen intuïtief invulbaar. Auto’s die onder dakjes staan, slijten minder snel, warmen minder op in de zon, hebben daarna ook wat minder airco-actie nodig. Niks mis mee. Potentiële nadelen zijn natuurlijk de PFAS-content en het potentieel dat ‘vrindjes’ de miljoenencontracten krijgen.

Is dit dan ook een oplossing voor het nieuwe Nederland? Wellicht, hoewel we dermate druk bevolkt zijn dat parkeerplaatsen van dit formaat op één niveau zeldzaam zijn. Dan zal de provincie opnieuw het verschil moeten maken. Parkeerplaatsen bij stations en dergelijke. Doen?