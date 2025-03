Zo kun je zonnestroom gebruiken voor je PHEV of EV

Als er straks geen salderingsregeling meer is, moet je wat anders met je zonnestroom. Bijvoorbeeld je auto opladen!

Drie jaar geleden was de overgrote meerderheid van de Nederlandse EV-rijders al goed bezig. 79 procent van de EV-rijders laadde de auto thuis op en had zonnepanelen op het dak liggen. En dat terwijl het gemiddelde op 19 procent lag. Het is maar de vraag in hoeverre dat aantal zal stijgen de komende jaren.

Zonnestroom wordt namelijk een stuk minder interessant. Vanaf 2027 geldt de salderingsregeling niet meer. Deze regeling zorgt er nu voor dat je een leuk zakcentje kunt verdienen met het terugleveren van zonne-energie. Vanaf vandaag weten we ongeveer hoe weinig je straks nog verdient met energie terugleveren.

Wat leveren zonnepanelen op in 2027?

Keuze.nl heeft de voorwaarden voor 2027 van energiebedrijf Greenchoice bekendgemaakt. Wie nu bij dit bedrijf teruglevert met een contract van 2 jaar voor vaste tarieven, betaalt 15,2 cent terugleverkosten per kWh en krijgt 16 cent per teruggeleverde kWh stroom.

Vanaf 2027 dalen zowel de -kosten als de terugleververgoeding respectievelijk naar 5,2 cent en 5,4 cent. Keuze.nl geeft een rekenvoorbeeld: als je nu met 12 panelen, 3.200 kWh saldeert, kun je er € 24,43 voor krijgen. Voor evenveel stroom krijg je in 2027 nog maar € 8.

Wat ga je dan doen met de zonnestroom?

Goed, terugleveren is dus straks niet meer interessant. Wat kun je dan nog meer doen met de elektriciteit die je zonnepanelen opwekken? Keuze.nl adviseert om de opgewekte stroom zoveel mogelijk direct zelf te verbruiken op het moment dat je opwekt. Dat gebeurt nu nog weinig: 30 procent van de zonnestroom wordt direct gebruikt.

Om zelf stroom te gebruiken van de zonnepanelen heb je een omvormer tussen de panelen en je meterkast nodig. Dikke kans dat je die al hebt als je al even zonnepanelen hebt, maar voor de nieuwelingen volgt hier nog even het kostenplaatje. Heb je één paneel, dan heb je genoeg aan een micro-omvormer van ongeveer € 150 tot € 450. Bij meerdere panelen heb je meerdere micro-omvormers nodig. Vanaf een stuk of acht panelen wordt het verstandiger om één string-omvormer te kopen die de energie van meerdere panelen kan omvormen. Deze apparaten kosten al gauw € 1.000.

Stroom gebruiken op zonnige momenten?

De opgewekte energie meteen gebruiken kan op verschillende manieren. Denk aan het aanzetten van de vaatwasser op zonnige momenten. Maar ja, in de winter de vaat laten staan totdat de zon weer een keer genoeg schijnt, is ook zo wat. Gelukkig zijn er slimme laadpalen. Deze palen kunnen kiezen uit zonnestroom of stroom van je energieleverancier. Je voelt het nadeel al misschien aankomen: zo’n slimme paal kost duizenden euro’s.

Hetzelfde probleem kom je tegen bij thuisbatterij. Hierop kun je stroom opslaan. Handig, want je laadt de accu op bij lage stroomkosten en/of mooi weer en tapt stroom af wanneer de elektriciteit duur is. Maar zo’n batterijen zijn nu nog veel te duur en je kunt er niet heel veel stroom kwijt. Een thuis batterij met een capaciteit van 8 kWh gaat bijvoorbeeld al voor bedragen tussen de € 5.000 en € 8.000.

Gebruik een EV als rijdende thuisbatterij!

Wie er wel het geld voor heeft, kan dan beter gaan voor een elektrische auto die bidirectioneel kan laden. Denk bijvoorbeeld aan de Renault 5. Zo kun je je EV gebruiken als rijdende batterij. Je laadt hem overdag alleen op met de stroom van de zonnepanelen. ‘s Nachts wordt er geen zonne-energie opgewekt en laat je de accu weer leeglopen om in huis te gebruiken.

Samenvattend hoef je je zonnepanelen dus nog niet bij het grof vuil te zetten, maar het wordt je wel moeilijker gemaakt. Moeten we dan toch maar terug naar zonneauto’s?