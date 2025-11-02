Tesla belooft gavere Roadster dan alle James Bond auto’s bij elkaar, die ook kan vliegen

Tesla belooft aan het einde van het jaar een Roadster voor te stellen die gaver is dan alle James Bond auto’s bij elkaar.

Na alle kerfuffle van het begin van het jaar, lijken Tesla en Elon Musk weer in wat rustiger vaarwater gekomen te zijn. De CEO van het merk wil een blubberdikke beloning hebben voor zijn diensten, maar verder is er niet zoveel nieuws onder de zon. De aandelenkoers is in de tussentijd weer flink gestegen en negatieve issues zoals aansprakelijk gesteld worden voor dodelijke ongelukken met Full Self Driving, lijken daar geen vat op te hebben. Alle reden voor Elon dus, om na een bewogen jaar aan te schuiven bij podcaster Joe Rogan en een uurtje of drie te babbelen.

Kurrupt

In het gesprek met de neutrale podcaster, gaat het veel over Elons ervaring met het Department of Government Efficiency (DOGE) en alles wat hij over zich heen kreeg als resultante daarvan. De fraude en de verspilling binnen de overheid is volgens Elon van dergelijk fors niveau dat het volledig uitbannen ervan eigenlijk niet mogelijk is. Het heeft hem naar eigen zeggen ook meerdere doodsbedreigingen opgeleverd. Hoewel wat Elon betreft 80 procent van de corruptie voor rekening van de Democrats komt uit, hebben de Republikeinen ook voor 20 procent hun handen illegaal in de trog. Ook dat maakt het moeilijk draagvlak te krijgen voor het verwijderen van de corruptie.

Roadster

Interessante materie, doch wij zijn vooral benieuwd hoe het nu zit met Elons auto’s. Hoe zit het bijvoorbeeld in het bijzonder, met de Tesla Roadster? Deze auto werd in 2019 al aangekondigd als opvolger van Tesla’s eerste auto; de originele Tesla Roadster. Maar sindsdien is de marktintroductie steeds uitgesteld. Elon belooft dat de Roadster nog steeds leeft. En wellicht zelfs kan vliegen:

My friend Peter Thiel once reflected that the future was supposed to have flying cars, but we don’t have flying cars. If Peter wants a flying car we should should be able to buy one. I think it has a shot at being the most memorable product unveil ever. This is some crazy, crazy technology we got in this car. Crazy technology. Crazy crazy. Is it even a car? It looks like a car. Let’s just put it this way. It’s crazier than anything James Bond. If you took all the James Bond cars and combined them, it’s crazier than that.

De Muskias noemt meermaals een introductie aan het eind van het jaar. Dit in overeenstemming met Tesla ontwerpgoeroe Franz von Holzhausen, die recentelijk soortgelijks wist te melden. Maar dan moet Tesla dus wel serieus opschieten. Wij zijn zonder meer benieuwd, maar houden tegelijkertijd voorlopig nog niet de adem in…