BREEK: Verstappens favoriet maakt comeback in Duitsland?

Volgens verschillende mannen (m/v) in regenjas is dit opeens een realistisch scenario.

De Grand Prix van Engeland krijgt mogelijk nóg een staartje. We hebben het al uitvoerig gehad over de wilde actie van Vettel, de strategische spelletjes van Mercedes en de turbo-perikelen van Honda, maar nu is het de beurt aan Haas F1. De Amerikaanse renstal trumps al het voorgaande, mits de geruchten kloppen dat het Grosjean nog voor de volgende race in Duitsland wil vervangen. De directe aanleiding hiervoor is natuurlijk de touché tussen de twee auto’s van het team in Silverstone, die in de eerste ronde beide Hazen uitschakelde. Videobeelden vanuit verschillende perspectieven zie je hieronder.

Gisteren dook dit verhaal de kop op via het onvolprezen forum Reddit, een vermaard bron van nieuws voordat het nieuws is. Gebruiker F1ThrowawayF1 claimt inside information te hebben vanuit het kamp van Haas F1 en laat het volgende optekenen:

So, Im close to someone who has been at a number of the races with great access (The mods have seen evidence of this). What I’m hearing is that after the British GP, Steiner was furious at the drivers, blew up at them (for obvious reasons) and phoned Gene Haas for permission to fire a driver. Word in the paddock is that they are looking at Ocon to replace Grosjean. If possible, by the next Grand Prix. Thats all I can say for now, If this turns out to be correct, Ill be back with more.

Nou kan dit alles natuurlijk de claim van een gekkie zijn die aandacht nodig heeft. Een en ander krijgt echter extra geloofwaardigheid doordat ‘Hall of Fame’ moderator BottasWMR inderdaad bevestigd heeft dat de oorspronkelijke bron reeds eerder harde feiten recht van de bron openbaar heeft gemaakt.

We can indeed confirm the validity of the source, though obviously not the rumour.

En dus kan de speculaas-machine weer op volle toeren draaien. Het loopt bij Haas F1 dit jaar namelijk sowieso niet echt lekker. In de kwalificaties kunnen de black and gold bolides vaak (heel) aardig meekomen, maar de race pace is doorgaans abominabel. Het team staat dan ook op een na laatste plaats in het WK, wat met name te danken is aan Magnussens veertien punten. Grosjean heeft pas twee puntjes gescoord, hoewel dat ook ligt aan het feit dat Magnussen de Fransman in Spanje een oor aannaaide. Neemt niet weg dat ook in de kwalificaties Grosjean inmiddels vaker wel dan niet zijn meerdere moet erkennen in de Deen (7-3).

Toch zou de beslissing om Romain te dumpen nu ietwat opportuun lijken. Aan het incident in Engeland had Magnussen minstens net zoveel schuld als Grosjean, althans in mijn ogen. De Fransman de zak geven zou wat dat betreft meer het resultaat van een optelsom zijn. Vorig jaar frustreerde RG8 zijn teambaas immers ook al regelmatig met bizarre incidenten waarbij goede resultaten in rook opgingen. Tel daarbij de rare situatie rondom Rich Energy op en je krijgt een soort pressure cooker waarbij er een kop moet rollen.

Maar dan is er ook nog de kant van Esteban Ocon in dit alles. Moet hij het wel willen om in te stappen bij Haas F1? Zoals gezegd is de auto die het team dit jaar heeft niet elke race een garantie voor punten. Bovendien kent Magnussen het ding al, terwijl Ocon er midden in het seizoen even aan zou moeten wennen. Met een potentieel tweede zitje bij Mercedes in het verschiet als hij het jaar uitzit, ligt het afbreukrisico dus op de loer.

Enfin, zal teambaas Steiner nog een keer diep ademhalen en met zijn hand over het hart strijken? Moet Ocon de kans pakken als die komt? Boort hij dan Verstappen nogmaals de baan af als hij op een ronde wordt gezet? En wie zou er anders nog aanspraak kunnen maken op het zitje? De tijd zal het leren…