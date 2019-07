Max Verstappen bezorgt Honda turbo-problemen

Zó goed is die kerel.

Tijdens het Grand Prix-weekend op Silverstone heeft Max Verstappen meermaals geklaagd over zijn krachtbron. De Nederlander heeft in verschillende sessies gedurende het weekend aangegeven ‘lag’ te ervaren, wat in feite betekent dat hij op bepaalde momenten niet over het volledige vermogen beschikt. Hoewel het probleem nog niet is opgelost, lijkt de oorzaak te zijn gevonden – en deze komt uit een vreemde hoek.

Aan het begin van het jaar kon Red Bull Racing zich duidelijk niet meten met de andere top teams, Mercedes en Ferrari. Inmiddels doet het team zeer goed mee vooraan het veld; het heeft zelfs een overwinning weten te boeken voor Ferrari.

De sprong voorwaarts is te danken aan rappe ontwikkelingen vanuit Kamp Honda, dat na jaren aankakken met McLaren eindelijk de vruchten van zijn harde werk begint te plukken. Red Bull Racing heeft uiteraard ook niet stilgezeten en heeft in de loop van het seizoen eveneens upgrades meegebracht.

Dit laatste lijkt de oorzaak te zijn van de motorlag die Verstappen afgelopen weekend mogelijk een beter resultaat heeft gekost. Na zijn kwalificatieronde in Q3 riep Max dat zijn Honda op bepaalde momenten iets inhield – uiteindelijk kwam hij een kleine twee tienden tekort voor pole position. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de lag mogelijk een resultaat van de manier waarop Verstappen met zijn gaspedaal omging. Door de verschillende upgrades aan de RB15 kon de Nederlander aanzienlijk eerder accelereren. De snelheid waarmee hij op bepaalde momenten het gaspedaal indrukte, kon naar verluidt niet door de motor worden verwerkt. Als gevolg kwam hij soms vermogen tekort.

“I think it was just the speed at which Max is applying the throttle. It is something that hasn’t been seen before. So it is type of thing that can be tidied up on the dyno. I believe it is a Honda thing, but they seem to be quite confident about it.”