Kan Max Verstappen weg bij Red Bull na seizoen 2019?

Plottwist...

Het silly season van 2018 is nog in volle gang. Vooral alle posities die direct of indirect te maken hebben met Lance Stroll ‘hangen nog in de lucht’, hoewel er dit weekend ook weer een hardnekkig gerucht is dat Sergio Marchionne nog voor zijn dood een contract zou hebben getekend met Charles Leclerc voor een racezitje bij Ferrari volgend jaar. Dit brekende nieuws werd gebracht door kwaliteitspublicatie Auto-Motor-und-Sport, maar met een gevalletje Betteridge Law in de titel. Getuige de kop van dit bericht zijn we daar genoegzaam bekend mee, dus we wachten het lekker even af tot er iets officieel bekend wordt.

Ondertussen gaan we zelf maar vast even op volle toeren door naar het silly season van 2019. Yep, je kent ons, we lopen graag voorop. Uiteraard spitst onze aandacht zich vooral toe op de kop van het veld en dan met name op onze held Max Emilian. Maar wacht even? Max heeft vorig jaar zijn contract toch verlengd tot en met het seizoen van 2020? In principe klopt dat; dit gebeurde namelijk tijdens de Grand Prix van Amerika in Austin en maakte de raceheld officieel een rijk man.

Het Italiaanse blad Autosprint, dat ons eerder al het nieuws bracht dat Ricciardo bijgetekend zou hebben bij Red Bull Racing, bericht echter dat Max aan het eind van seizoen 2019 desalniettemin toch ook een vrij man kan zijn. We hebben het er dan niet over dat Max zijn dinnetje dumpt, maar zijn team.

In het contract van Max zou namelijk een prestatieclausule zijn opgenomen. Hoewel geen harde details genoemd worden, zou Max transfervrij mogen vertrekken bij Red Bull Racing als de renstal volgend jaar grafslecht voor de dag komt. Let wel: Max’ verlenging werd getekend (ruim) voordat duidelijk was dat Red Bull Racing met Honda in zee zou gaan. We hopen natuurlijk dat Honda wél lekker voor de dag komt, maar tegelijkertijd is de kwaliteit van de Honda-motor van volgend jaar gewoon anyone’s guess. Het is de grote joker met enorm potentieel tot zowel geweldig succes als episch falen. De negende plaats van Gasly in de kwalificatie van gisteren op het powercircuit van Monza biedt wederom een sprankje hoop dat Honda de goede kant opgaat, maar je kan er eigenlijk niks zinnigs over zeggen tot de eerste races van volgend seizoen achter de rug zijn.