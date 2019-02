Volvo presenteert nieuwe motorbadge

De B, voor "beter hè".

Wie zojuist ons artikel heeft gelezen over de vernieuwde Volvo XC90 zal ongetwijfeld begrijpen waarover wij het hier gaan hebben. Bij de onthulling van de gefacelifte XC90 wisten de Zweden namelijk ook te vertellen dat ze met een nieuwe motorenlijn kwamen. Deze ‘B’-reeks geldt voor Volvo als zijn volgende stap in het elektrificeren van zijn modellengamma.

De B-badge is bedoeld voor een nieuw soort aandrijflijn dat Volvo heeft ontwikkeld, die in de toekomst in ieder model in zijn gamma geplaatst zal kunnen worden. Volvo zegt niet alleen zijn T8 en T6 Twin Engine opgewaardeerd te hebben, tegelijkertijd komt het dus ook met een nieuwe plug-in hybride optie die beschikbaar gesteld zal worden voor iedere auto.

De mild hybride aandrijflijn bestaat uit ofwel een benzine- of dieselmotor in combinatie met een “advanced kinetic energy recovery braking system”. Het brake-by-wire-systeem wint tijdens het rijden kinetische energie terug, die vervolgens in een batterij opgeslagen wordt. De elektriciteit kan vervolgens weer gebruikt worden tijdens het rijden, om het verbruik en de uitstoot te drukken. Volgens Volvo nemen beiden met 15 procent af, dankzij zijn nieuwe motor.

De nieuwe B-motoren komen er als B4 (diesel), B5 (benzine en diesel) en B6 (benzine). In de XC90 kan men de B5 en B6 bestellen, de XC60 kan straks o.a. als B4, B5 en B6 besteld worden. In een later stadium zullen de opties voor andere modellen bekendgemaakt worden.