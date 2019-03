BMW M1 en M1 Procar van Lego knallen op je beeldscherm

Ook de 'oudere jongere' wordt hier blij van.

Het is een trend aan het worden: gave auto’s waar Lego vervolgens een schaalmodel van maakt. Nu zijn deze nooit zo trouw aan de realiteit als een schaalmodel van Minichamps of AutoArt, maar dan mis je het punt. Het is het feit dat je het model zelf in elkaar kan zetten, waardoor de feestvreugde wordt verhoogd. Alleen welke modellen moet Lego op de markt gaan brengen?

Simpel, daar is Lego Ideas voor. Daar kunnen gebruikers hun projecten laten zien. Als er voldoende animo voor is, neemt Lego het model in (beperkte) productie. Het idee van vandaag heeft al 500 van de benodigde 1.000 supporters om door te gaan naar de volgende ronde. Het gaat overigens niet om één model, maar twee modellen. Het gekozen onderwerp kon niet gaver, want de BMW M1 is en blijft een absolute legende. Zowel de straatuitvoering (oranje) als de M1 ProCar raceauto (de witte) kunnen met recht iconen worden genoemd.

In tegenstelling tot veel Lego projecten lijken de M1 en M1 ProCar ook echt op hun voorbeelden. Dankzij het gebruik van Lego-steentjes ben je redelijk beperkt. Gelukkig kent de M1 veel strakke lijnen. Voor de oranje M1 waren 986 onderdelen nodig. Voor de M1 ProCar waren nog meer steentjes nodig: 1.059 stuks. Althans, dat heeft de maker uitgerekend. Het zijn namelijk nog renders. Als dit M1-project doorgaat naar de volgende ronde, zijn er 10.000 supporters nodig, alvorens Lego overgaat tot productie.