Britten: Verstappen kon nog meer gehakt maken van de concurrentie

Verstappen NOG meer gehakt maken van de concurrenten.

Het was weer ouderwets genieten gisteren tijdens de GP van Abu Dhabi 2023. Een race die voor 20 tot 30 seconden bijna spannend lijkt te zijn. Vervolgens eventjes wegdommelen om vervolgens wakker te woorden voor het Wilhelmus en Land der Berge, Land Am Strome. Het is gewoon een typische zondag, zoals we 18 keer vaker hebben beleefd hebben dit seizoen.

Het is niet alleen DAT Verstappen gewonnen heeft afgelopen race, maar de manier waarop. Dat zegt F1 analist Mark Hughes die eventjes goed de race heeft geanalyseerd. Volgens Hughes kon het verschil nog veel groter zijn dan dat het was, zo laat hij optekenen aan The Race.

Openingsfase

Dat komt door de openingsfase van de race. Zo’n start is toch het moment om wat posities te kunnen pakken en in de openingsronde zit nog niet iedereen ‘in het ritme’, dus kun je een onverwachtste move doen en zo wat posities winnen.

Kijk, hier was het zowaar spannend!!!

Volgens Hughes was dit het moment waar Verstappen excelleerde. Want zoals je kon zien liep de Nederlander op dat moment totaal niet hard uit. Verstappen en Giampiero Lambiase (plus de rest van het team uiteraard) hadden op deze wijze de keuze om vast te houden aan de eenstops-strategie.

Omdat het gros al door zijn banden een was gegaan en gestopt voor een nieuwe, kan Verstappen makkelijk meeklappen zonder al te ver terug te vallen. Waarschijnlijk hield Leclerc het niet lang meer uit, want hij ging in ronde 16 zijn banden vervangen.

Verstappen kon nog meer gehakt maken van de rest

Hughes stelt dus dat iedereen veel te hard door zijn banden was gegaan. Als iedereen zich aan de originele strategie zou houden, was het verschil tussen Verstappen en de concurrentie nog veel groter geweest.

De enige coureur die het oorspronkelijke plan kon uitvoeren, was Yuki Tsunoda. Hij bleef zo lang mogelijk buiten. Op deze wijze kon de Japanner enkele ronden aan de leiding rijden. Op deze manier kon hij Franz Tost even een hart onder de riem steken, zijn teambaas vertrekt bij het team uit Faenza. En ja, we weten het, normaliter gebruiken we zijn geuzennaam French Toast, maar we kunnen niet altijd aan eten blijven denken.

Fotocredit: gehakt via lekkertafelen.nl