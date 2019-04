Dit gebeurt er wanneer Japanners een Amerikaan aanpakken

Het resultaat is niet eens zo verkeerd.

Japanse verfijning en Amerikaanse bravoure gaan zelden goed samen, maar kunnen verrassen. Een beetje Wagyu burger of Gozilla sushi roll kan best een smakelijke aangelegenheid te zijn. Laten we ook niet vergeten dat een typisch Japanse suopercar als de Honda NSX in Amerika gebouwd is.

Niet alle Japanners zijn introvert en bescheiden. Een goed voorbeeld daarvan is een tuner als Liberty Walk. Hun creaties lijken voornamelijk geschapen om een auto niet een klein beetje, maar juist heel veel dikker te maken. Geen subtiele centimetertjes, maar hele decimeters erbij.

Kijk maar naar de Dodge Challenger. Bij veel auto’s is de Liberty Walk behandeling veel te overdreven, maar de Challenger kan het ergens gewoon hebben. De Challenger is een van de weinige auto’s die er standaard geweldig uitziet, maar goed vaart bij uiterlijke wijzigingen.

Dit exemplaar geeft een totaal nieuwe betekenis aan het woord laag. Aan de voorkant zien we een weinig subtiele spoilerlip aan de voorkant. In Almere Muziekwijk ben je die na drie drempels al kwijt. Aan de achterkant zien we een ducktail die doet denken aan de spoilers die je ziet op Nascars. Uiteraard ontbreken de vergrote wielkasten niet. De prijs valt redelijk mee: een kleine 6.000 euro wenst de Japanse tuner ervoor terug te krijgen.

Een stukje duurder is het onderstel, dat is voorzien van Airride. Daar ben je namelijk bijna 8.000 euro voor kwijt. Dan is er nog een velgen van 20″. Het is een zogenaamde breedset, dus achter zijn de banden breder dan voor. Hiervoor ben je 1.000 euro per wiel kwijt. Het is waarschijnlijk niet ieders de smaak, maar het is absoluut origineel en transformeert de auto wel degelijk. Als je dan toch wil opvallen, doe het dan goed! Overigens doet Liberty Walk alleen het uiterlijk aanpassen, voor meer vermogen moet je even een belletje doen naar deze jongens.

