Bugatti test met productierijpe 3D-printonderdelen

Hoe makkelijk zou het zijn als je auto-onderdelen kon printen?

3D-printen is cool. Je bouwt een creatie in een modelprogramma en een printer zorgt ervoor dat de vorm werkelijkheid wordt. Cool voor kleine gimmicks, maar zodra je echt grote dingen wilt gaan bouwen wordt het lastig. Auto’s bijvoorbeeld, die kan je met geen mogelijkheid 3D-printen, toch? Daar denkt Local Motors anders over. Het meesterbrein achter de Rally Fighter had in 2014 al een ‘werkende’ 3D-printauto. Een succes was het niet. Ze wilden een productieversie aan de man brengen in 2016. Kijk maar eens op je kalender welk jaar het over vier dagen is.

Maar er zit wel degelijk toekomst in de techniek. Porsche ziet mogelijkheden om kleine onderdelen te printen voor oude auto’s en ook Bugatti was al bezig met 3D-printen. Laatstgenoemde neemt het bloedserieus en in het testcentrum van Bugatti wordt er volop getest met printonderdelen.

Bugatti’s worden binnenkort uitgerust met 3D-geprinte remklauwen. Het materiaal is uiteraard geen plastic, zoals de ‘huis-tuin-en-keuken’ 3D-printers, maar titanium. Zoals je kunt zien in de video lijkt het allemaal goed te gaan, dus Bugatti wil de techniek serieus toepassen op Chirons en Divo’s in 2019. Het is een klein begin, hoe groot de schaal is waarop Bugatti de techniek uiteindelijk wil toepassen is niet bekend. Voor 3D-geprinte Chiron-koetsen moet je dus het LEGO-model hebben.

Met dank aan Teun voor de tip!