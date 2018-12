De snelste auto ter wereld kan van jou zijn

Of nou ja, de snelste in wording. Je moet er wel even wat voor doen.

Terwijl Koenigsegg, Hennessey en Bugatti nog steeds vechten om hun auto’s 300 mijlen per uur te laten rijden, is dat slechts een fractie van de duizelingwekkende snelheid die een auto ooit heeft gehaald. Dat was alweer 1997, zo’n 21 jaar geleden. Toen heeft de Thrust SSC (Super Sonic Car) een snelheid neergezet van 1.228 km/u. Nou kun je niet met een Thrust naar de winkel rijden, maar de wetenschap dat dit soort snelheden mogelijk zijn, is leuk voor de recordboeken.

Een klein maar dapper team vond het tijd om de grenzen te verleggen. De Bloodhound SSC is een project uit 2008, maar heeft al die tijd nodig gehad om vorm te krijgen. Het originele doel was om 800 mijlen per uur (1.280 km/u) te halen, maar ook de magische grens van 1.000 m/u (1.609 km/u) leek de jongens achter de Bloodhound niet onmogelijk. Wetenschappelijk is dat het vast ook niet, want er verandert veel in 21 jaar. Maar het realiseren van die techniek kost geld. Te veel geld voor de dappere dodo’s. Net als dodo’s is het Bloodhound SSC-project ten dode opgeschreven.

Niet getreurd: tegen de BBC zei bestuurder Andy Green dat de auto te koop staat. Voor 250.000 pond (277.000 euro) mag een andere waaghals de auto overkopen. Voor wie nu Volkswagen aan het bellen is of ze Ehra-Lessien even mogen lenen: je koopt de auto in de staat waarin het team hem heeft achtergelaten. Het originele miljoenenbedrag wat aan ontwikkeling en onkosten betaald moest worden, moet er nog steeds uit om daadwerkelijk een record te rijden.

Maar misschien heb je een museum die graag dit ambitieuze doch gefaalde project een podium wil geven. Alles mag, maar als je er een record mee wil rijden gaat het dus iets duurder worden dan de toch al forse 250 ruggen. Het liefst zien we de auto alsnog de enorme snelheid halen, maar we vrezen het ergste.