Brussel wil autorijders nog verder betuttelen

Man man man...Ik krijg er spontaan de kriebels van. Rubber stoeptegel alert level 1.000.

De Europese Commissie wel een plethora aan veiligheidssnufjes standaard verplichten op auto’s en trucks. Het gaat daarbij om sommige zaken die al op veel moderne auto’s zitten, zoals een rijbaanassistent en noodremsysteem, maar ook om een alcoholslot. Dat wordt dus verplicht blazen elke keer als je naar je werk, sport, supermarkt of wat dan ook moet. Zou al dat geforceerde geblaas over heel Europa niet tot meer CO2-uitstoot leiden, of werkt het lichaam zo niet?

Enfin, nu de maatregelen geopperd zijn, is er bijna geen weg terug. Wat dat betreft is het in principe hetzelfde verhaal als bij de HALO in de F1. Op het moment dat het als een publiek feit wordt beschouwd dat iets levens kan redden, durft geen enkele direct verantwoordelijke meer te zeggen ‘we doen het toch niet’, ongeacht de negatieve kanten van de ‘oplossing’. Nou ja, niemand behalve Elon Musk dan.

Tsja en levens redden dat doet zoiets al snel op papier. Tot 2030 scheelt het tot en met 2030 (samen met waarschuwingssystemen voor voetgangers en fietser bij trucks) 10.500 Europese zielen. De Europese Adviesraad voor Transportveiligheid (ETSC) is nog positiever en denkt zelfs dat er 25.000 doden voorkomen kunnen worden. Het Europees Parlement moet de plannen nog wel goedkeuren, maar dat lijkt zoals hierboven al aangegeven nu een formaliteit te zijn. Na ratificatie worden de maatregelen na drie jaar van kracht.