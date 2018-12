Machtig: VW Transporter met 911 Turbo-blok (en stuur!)

Dan wil je de kinderen wel naar school brengen, ja.

Nog altijd wordt de “bestelbus” door de meeste mensen overzien als prima vervoersmiddel. Slechts een kleine groep is op de hoogte van de voordelen van zo een auto, zeker als er een groot gezin in het spel is. Een nog kleiner gedeelte van deze groep is voldoende prettig gestoord om hun busje daadwerkelijk op te voeren. Zij zullen ongetwijfeld weten van het bestaan van TH Automobile. Zij die niet bekend zijn met de in Berlijn gevestigde tuner: hier, maakt kennis.

Goed, voltijd-lezers van Autoblog hebben natuurlijk al lang en breed kennis gemaakt met de Duitse Zauberer. Het bedrijf is immers verantwoordelijk voor de snelte bestelbus op aarde: de TH2RS.

Nu, de Transporter in kwestie is misschien ruim 200 pk zwakker dan de krankzinnig snelle Volkswagen-bus, maar dat betekent niet dat we hem zomaar links hoeven laten te liggen. Integendeel, dankzij zijn boxermotor, versnellingsbak en ophanging van de 997 Turbo is het een fenomenaal apparaat. Momenteel produceert het 3,6-liter blok 580 pk. Dat is 100 pk meer dan het origineel levert. TH Automobile zegt echter dat de krachtbron relatief eenvoudig opgevoerd kan worden tot de 800 pk sterke machine die eveneens in de TH2RS ligt.

De zeszitter is door TH Automobile in twee jaar tijd gebouwd voor de klant. Tegenwoordig kost het apparaat een schrikwekkende 250.000 euro. In diezelfde prijsklasse vinden we eveneens deze Hummer H1.