Ondersteboven van de Volkswagen T-Roc R

Deze cross-over rockt je thee ondersteboven.

Tenminste, dat denken we dat gaande is met de meneer rechts op de foto. Een ander mogelijke aanleiding voor zijn houding is dat hij gebukt gaat onder de enorme hoeveelheid autonieuws die in zijn rugtas zit. Hoe dan ook: hij staat naast de auto waar we het met deze serie livepics over kunnen gaan hebben: de Volkswagen T-Roc R. Dat is dus een cross-over, bedoeld voor jonge, dynamische mensen in z’n meest dynamische vorm. Dat hij alleen gekocht wordt door totaal niet jonge dynamische mensen, omdat dat de enige mensen zijn die hem kunnen betalen, dat laten we even buiten beschouwing.

Feit is: as far as cross-overs go is dit in ieder geval een potente optie: 300 pk, 400 Nm, 4,9 naar 100 en een begrensde top van 250 kilometer per uur. We gokken dat @Wouter er wel raad mee weet, aangezien hij ooit ook lyrisch was over de GLA 45 AMG, een auto met give or take hetzelfde recept.