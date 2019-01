Voilà, live pics van de nieuwe Porsche 911 cabrio

@casperh stak zijn camera in de bultrug booty.

Aan het einde van vorig jaar trok Porsche het doek af van de achtste generatie 911. De opvolger van de 991 wordt intern 992 genoemd en dat zegt wel wat over de auto: de 992 is echt een evolutie van de 991, in plaats van een revolutie. Oké, dat geldt natuurlijk altijd voor neun-elfers, maar in dit geval gevoelsmatig nóg een beetje meer dan anders. Er zijn (voorlopig) geen ‘schokkende’ wijzigingen, zoals met name van 993 naar 996 en in mindere mate van 997 naar 991 het geval was. In de wandelgangen zwelt zelfs het gerucht aan dat de nieuwe GT3 (rijtest) ‘gewoon’ weer atmosferisch zal worden, wat natuurlijk geweldig nieuws zou zijn. In dat geval kunnen we wel door de vingers zien dat Porsche waarschijnlijk ook met een hybride 992 op de proppen gaat komen.

Enfin, als je nú al je handtekening onder een koopcontract voor de 992 wil zetten, heb je keuze uit de Carrera S en de Carrera 4S. Technisch gezien lijken die zoals gezegd sterk op de gelijknamige gefacelifte versies van de 991, met een geblazen 3.0 zespits boxer onder de kap. Optisch zijn er wel verschillen, waarvan -letterlijk- de grootste is dat de slanke 911 koets het veld heeft moeten ruimen. Voorheen (bij de 997 en 991) hadden de puur achterwielaangedreven versies iets kleinere lovehandles dan de vierwielaandrijvers, maar Porsche heeft besloten het productieproces wat te versimpelen en alle versies een dikke kont te geven.

Zoals we eerder schreven wordt deze laatste beslissing nog eens geaccentueerd door (met name) de beslissing om het monteerpunt van de kentekenplaat te verplaatsen. Een unfassbare dwaling die alleen gemitigeerd kan worden door het Sport Design pakket aan te vinken. Toen Porsche de eerste plaatjes van de cabrio de wereld inslingerde, werd duidelijk dat de kwestie voor cabrio-kopers nog pregnanter is. Want man man man, wat een enorme bultrug hebben de Stuttgarters toch gemaakt van de open 992. Het lijkt wel een ouderwetse Speedster (rijtest).

Om te kijken of het in het echt ook zo erg is, toog onze Porsche-man @casperh naar het Spaanse Valencia om de cabrio eens in het echt te bekijken. Je weet maar nooit, soms ‘valt het allemaal mee’ in het eggie. Dit is echter niet per se een van die gevallen. Ondanks dat Kasparow toch wel weer heftig begon te saliveren toen hij vlak naast de cabrio stond, blijkt de bultrug des doods ook live ‘een dingetje’ te zijn. Dat weet je nu dus ook weer. Oh ja, daar onze vliegende reporter trouwens toch al in Valencia was, is hij ook nog even op pad gegaan met de nieuwe 992 in gesloten vorm. Maandag zie je de rijtest.