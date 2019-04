Ferrari lanceert Premium Program voor youngtimers

Het zat er al aan te komen.

Wanneer je een Ferrari hebt, dan zul je hem hoogstwaarschijnlijk ook diep koesteren en ervoor willen zorgen dat hij altijd zo goed mogelijk wordt onderhouden. Nu zijn er voldoende bedrijven die zich graag ontfermen over je geliefde ros, het is altijd fijn om dat kleine beetje extra zekerheid te hebben. Ferrari heeft nu een nieuw programma in het leven geroepen dat hierbij kan helpen.

De Italiaanse sportwagenfabrikant heeft recentelijk namelijk het Ferrari Premium Program aangekondigd. Dit is een officieel initiatief van Ferrari dat certificaten zal uitdelen, waarmee aangetoond en bevestigd kan worden dat een Ferrari door de jaren heen altijd zijn onderhoudsbeurten heeft gehad en in goede staat verkeerd. Daarnaast krijgen aangesloten eigenaren speciale aanbiedingen voor onderdelen en vloeistoffen om hun auto bij te houden.

Het nieuwe programma geldt niet voor iedere Ferrari. Nee, alleen de volgende dertien modellen komen voorlopig in aanmerking:

456 GT/GTA

456 M GT/GTA

550 Maranello

550 Barchetta

360 Modena (alle uitvoeringen)

575 Maranello

575 Superamerica

612 Scaglietti (alle uitvoeringen)

F430 (alle uitvoeringen)

599 GTB Fiorano

599 SA Aperta

599 GTO

Ferrari Enzo

Klanten wiens bovenstaande model twintig jaar oud is geworden, krijgen tenslotte de mogelijkheid hun bolide te registreren bij Ferrari Classische. Deze afdeling deelt op zijn beurt weer certificaten van authenticiteit uit voor Ferrari’s die door het merk officieel als “klassiek” worden gezien.