Bugatti Divo: zo hebben de klanten hem samengesteld

De vijf miljoen euro kostende hypercar uit Molsheim is onderweg. Bugatti laat zien hoe de klanten de Divo hebben samengesteld.

Voor als een Bugatti Chiron te gewoontjes is. Die zin klinkt wel heel erg vreemd. Toch is het zo. Van de ruim drie miljoen kostende Chiron komen er immers 500 exemplaren. Dan is de Divo met slechts 40 stuks en een prijskaartje van vijf miljoen euro een klap exclusiever. Bugatti heeft een tipje van de sluier gegeven hoe de Divo is samengesteld door de klanten.

Hoe alle 40 stuks er uiteindelijk uit komen te zien is niet bekend. Bugatti heeft slechts een handjevol voorbeelden vrijgegeven met betrekking tot de samenstelling van de Divo. Het automerk zegt dat de configuratie van de auto een zeer uitgebreid proces is. Even wat opties aanvinken in een online configurator is er niet bij. Samen met een medewerker van een Bugatti kan het samenstellen van een Divo volgens het merk wel vijf uur in beslag nemen.

Het samenstellen is al een ervaring op zich. Klanten worden uitgenodigd naar het hoofdkwartier van Bugatti in Molsheim. Gedurende de dag staat de specificatie van de auto centraal. Welke kleur wil je, welke materialen moet Bugatti gebruiken, heb je speciale wensen. En ga zo maar door.

De Bugatti Divo die op de plaatjes ziet zijn geen voorbeelden, maar echte resultaten hoe klanten de hypercar hebben samengesteld. Zo is er iemand blijkbaar gek op bananen, met een gele Divo als keuze. Iemand anders is juist losgegaan in het interieur met een combinatie van kleuren van de Franse (Of Nederlandse) vlag.

Het is niet bekend wanneer de leveringen van de Divo gaan beginnen. Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat Bugatti de peperdure auto voor het eerst toonde aan de wereld.