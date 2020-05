Lezersvraag: het leukste cadeau voor een autoliefhebber?

Met wat voor cadeau maak jij een autoliefhebber ontzettend blij?

Stel, je maat is jarig en hij is net als jij gek van auto’s. Wat voor cadeau ga je deze autoliefhebber dan geven? Het is in elk geval makkelijker dan een vriend of vriendin die niets met auto’s heeft. In plaats van een bierpakket of iets anders totaal niet origineels kun je nadenken over automotive producten die leuk zijn om te geven.

In deze lezersvraag gaan we het dan ook hebben over een leuk presentje. Want wat is nu een gaaf cadeau om te geven of te krijgen als autoliefhebber? Het ligt natuurlijk aan de persoon en wat het budget is. Voor een paar euro een BMW-sleutelhanger op de kop tikken, of een vette Autoblog driftcursus cadeau doen. Of wat te denken van een setje automotive schoonmaakproducten. Zomaar een paar voorbeelden van cadeau’s om te geven en te krijgen. Aanstaande zondag is het moederdag. Misschien dat je wat inspiratie opdoet uit de reacties.

Deel in de comments je ervaringen als het gaat om leuke cadeau’s om te geven of om te krijgen als autoliefhebber. Of het nu een uurtje in een Ferrari rijden is of een tank benzine van een vriend/vriendin. Soms is het juist de herinnering die goud waard is en niet het cadeau op zichzelf.

Foto: Nissan GT-R als trouwauto, kan ook een cadeautje zijn. Via @spotcrewda op Autojunk