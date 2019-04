Twijfelaars opgelet, de Chiron is bijna uitverkocht

Sla je slag, nu het nog kan.

De Bugatti Veyron is een van de meest interessante auto’s van de afgelopen jaren. De onbegrensde mogelijkheden, financiële middelen en pure arrogantie van Piëch zorgde voor een absoluut meesterwerk waar niemand warm of koud van werd. Niet dat een Veyron een saaie auto is, verre van dat zelfs.

Het is voornamelijk knap dat ze ‘m ontiegelijk capabel hebben gemaakt, terwijl je het hebt over een supercar met 1001 pk. Een beetje als een nymfomane met een Master in Nucleaire Geneeskunde. Heel erg knap, maar niet de eerste kwaliteit waar je onwillekeurig toch aan denkt. Of wil denken.

Dat bleek uit de interesse voor de hypercar van Volkswagen, want men liep niet bepaald de deur plat voor een Veyron. Pas na 9 jaar waren alle 450 productieslots vergeven. Voor de context, Ferrari had 400 exemplaren van de Enzo en Laferrari al uitverkocht voordat de auto officieel geïntroduceerd was.

Hoe gaat het dan eigenlijk met de opvolger, de Chiron? Niet eens zo verkeerd eigenlijk. Bugatti heeft nog altijd niet de naam niet die Ferrari wél heeft als het gaat om supercars, gek genoeg. Aan het Amerikaanse Car & Driver liet een woordvoerder van Bugatti weten dat van de 500 Chirons het grote deel al is verkocht of besteld. Er zijn minder dan 100 slots beschikbaar.

Mocht je zo’n Chiron wel zien zitten, moet je wel geduld hebben. Nu bestellen is ongeveer in 2022 rijden. Van de 400 Chirons die besteld zijn, zijn er al 180 exemplaren afgeleverd. Op dit moment is de Chiron Sport populairder dan de Chiron ‘basis’. Mocht je eindelijk je Chiron in ontvangst hebben genomen, moet je hem nog wel verzekeren, wat stervensduur schijnt te zijn.