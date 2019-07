Raad eens wie geen spijt heeft van zijn F1 comeback

No regrets.

Na zijn rally ongeluk aan de vooravond van het F1 seizoen van 2011, hing het leven van Robert Kubica even aan een zijden draadje. De Pool was op dat moment 26 jaar oud en leek op op weg naar een glorieuze F1 carrière. Hij had reeds één GP-zege achter zijn naam staan en stiekem al een contract op zak bij Ferrari om daar de teamgenoot van Alonso te worden in 2012. Vlak na het ongeluk dacht Robert dat het hem wel zou lukken weer klaar te zijn om achter het stuur plaats te nemen in 2012, maar al snel werd het hem duidelijk dat dat te hoog gegrepen was.

Een lang revalidatieproces volgde, met vallen en opstaan. Letterlijk, want in het jaar na zijn crash gleed Robert uit over een dekselse plak ijs en brak hij opnieuw het been dat artsen zo nauwkeurig mogelijk aan elkaar geplakt hadden. Naar eigen zeggen frustreerde het de Pool in eerste instantie mateloos dat hij nu opeens een stel beperkingen had. Maar na verloop van tijd realiseerde hij zich dat de beperkingen grotendeels van mentale aard waren. Qua ‘functionaliteit’ kon hij de meeste taken die het leven te bieden heeft op een gegeven moment wel weer uitvoeren. Alleen met zijn Poolse bips afvegen had hij grote moeite, zo laat Robert weten aan Motorsport-Total. Too much information, Robert.

Enfin, uiteindelijk achtte Kubica zichzelf zelfs zo goed herstelt dat hij weer in de F1 uit wilde komen. Het lukte hem voor dit seizoen een stoeltje te bemachtigen bij Williams. Sowieso al een enorme overwinning, gezien de historie. In de harde wereld van de Formule 1 is zoiets echter even ‘leuk’ en daarna wordt er toch weer snel gekeken naar de resultaten onder de streep. Misschien hoort dat ook zo in de topsport. Maar helaas voor Kubica zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven. De Williams van dit jaar is sowieso de slechtste auto van het veld, maar daarnaast moet Robert het over het algemeen ook dik afleggen tegen zijn jonge teamgenoot George Russell.

Spijt heeft Kubica echter niet, zo vertelt hij Motorsport, hoewel hij zich in de snelle wereld van de F1 soms moet herinneren aan waar hij vandaan komt:

Ik heb zeker geen spijt van mijn beslissing. Het is nog altijd beter om hier te zijn dan dat ik thuis op de bank zou zitten. Ik zou wel veel liever iets meer naar voren rijden en minder problemen hebben. Maar de situatie van de laatste maanden heeft een schaduw geworpen over alle bergen die ik heb moeten beklimmen om dit te bereiken. Voor mij is het een prestatie op zich dat ik hier weer ben. Het is iets wat ik soms bijna zou vergeten, zo snel gebeurt alles in de Formule 1. Je leeft dag voor dag. Het is makkelijk te vergeten dat je er jaren voor hebt moeten werken om dit weer te bereiken.

Op zich heeft Robert daar natuurlijk gelijk in. En het voordeel van de situatie van Williams is dat een andere coureur waarschijnlijk ook weinig plezier aan het zitje had beleefd. Als Kubica van deze tweede stint in zijn F1 carrière echter meer wil maken dan dit hem alleszins gegunde uitlooprondje, dan zal hij er in de tweede helft van het jaar een tandje bij moeten zetten. Maar goed, dat weet de Pool zelf natuurlijk ook als geen ander…