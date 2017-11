Zo gaat Skoda’s SUV Coupé mogelijk heten

Pas maar op, Mercedes GLC Coupé en BMW X4.

Afgelopen maart liet Skoda weten plannen te hebben voor een SUV Coupé. Op de Shanghai Motor Show werd de Vision E gepresenteerd. Een coupé op basis van een SUV, die moet gaan concurreren met de bekende Duitsers.

Dit idee blijft niet bij een concept. Dat kunnen we opmaken uit de toekomstplannen van de autofabrikant. Via het Chinese PCauto is een plaatje gelekt en de naam ‘Kodiaq GT’ wordt hier genoemd. Aangezien de Kodiaq concurreert met de BMW X3 en de Mercedes GLC, kunnen we stellen dat de GT gaat concurreren met de X4 en GLC Coupé.

De Kodiaq GT moet het betaalbare alternatief worden op de gevestigde orde. Voor zover bekend zal de auto voor de Chinese markt worden ontwikkeld. Er bestaat echter een kans dat de GT ook naar Europa komt, gezien het succes van het segment van de SUV Coupé.

Op het plaatje is tevens een ‘Mainstream SUV’ te zien, wat moet duiden op een gloednieuwe SUV naast de Yeti, Karoq en Kodiaq. Over dit model is op dit moment nog niets bekend.