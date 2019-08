Russell: “Ik zou kans bij Mercedes aanpakken”

De zwager van Nyck de Vries ziet het wel zitten.

Er komt momenteel rook uit de oren van Toto ‘de jeugd wil geen V12 meer’ Wolff. De teambaas van Mercedes moet een harde keuze maken over wie van zijn protegees volgend jaar tweede viool mag spelen naast Lewis Hamilton. Algemeen wordt inmiddels toch weer aangenomen dat het een keuze wordt tussen Valtteri Bottas en onze favoriete knoflookpeller Esteban Ocon. Eigenlijk is dat wel jammer, want Bij Williams rijdt er nog een kandidaat rond die op basis van prestaties misschien wel de meeste aanspraak maakt op het zitje. Zijn naam luidt George Russell.

Als je Russell ziet en hoort zou je misschien niet direct denken dat het een F1 coureur is. Russell zou ook zo een stoffige accountant kunnen zijn. Het type Brit dat pas los gaat na 50+. Dan kopen ze een huisje aan de Spaanse kust, trekken ze een kaki broek plus een roze overhemd aan, drinken ze iets teveel rode wijn en rijden ze een Jaaaaag. Op zich helemaal niks mis mee. Echter is George wel degelijk de regerend vriend van Seychelle de Vries en F2-kampioen. Daarnaast rijdt hij dankzij wat ondersteuning van Mercedes F1 voor Williams en dat gaat best prima.

Nou is het natuurlijk wel zo dat de prestaties van Russell moeilijk op waarde te schatten zijn. De Williams is slecht en het blijft een vraagteken hoe goed teamgenoot Kubica dezer dagen nog is. Russell verslaat de Pool weliswaar met gemak, maar ja, wat wil dat zeggen? Tevens was het balen dat het bij die ene race dat Russell een bijzonder resultaat had kunnen dit seizoen, het net even niet lukte. Russell reed in de buurt van Lance Stroll in Duitsland toen de Canadees naar binnen ging voor slicks. George deed dat utiendelijk niet. Stroll werd vierde, Russell eindigde uitgerekend deze race achter Kubica. Daardoor is hij de enige F1 coureur die dit seizoen nog zero points achter zijn naam heeft staan. Stel dat hij vijfde was geworden. Dat zijn het type resultaten die waardoor je opeens in een beter zitje gekatapulteerd wordt. Maar ja, voor nu is die kans voor Russell dus klein, zo weet hij zelf ook:

Ik geloof zelf dat dat [een overgang naar Mercedes] zeer onwaarschijnlijk is. Maar alles is mogelijk. In de Formule 1 kunnen de dingen altijd morgen anders zijn. Dat hebben we al vaak genoeg gezien. Feit is dat Mercedes een oog op ons allemaal heeft, op Valtteri, op Esteban en op mij. Wat heel fijn is, is dat mijn toekomst linksom of rechtsom geregeld is. Ik kan me daardoor vol op mijn eigen taken concentreren. Ik heb bij Mercedes wat dat betreft te maken met een goed management.

Mocht het toch zo ver komen, dan is Russell er wel van overtuigd dat hij de kans met beide handen kan aangrijpen:

Elke coureur droomt ervan in een auto te rijden waarmee je wereldkampioen kan worden. Het zou dom zijn om daar nee tegen te zeggen. Kvyat heeft in zijn eerste jaar ook Ricciardo verslagen, Verstappen won zijn eerste race bij Red Bull en Leclerc maakt het Vettel in zijn eerste jaar al erg lastig. Ik geloof in mezelf. Als ik de kans krijg, ben ik echt niet zo naïef te denken dat ik Hamilton in de eerste race al kan verslaan. Hij is wat mij betreft de beste coureur uit het hele veld. Maar ik heb denk ik wel het potentieel om zo snel als mogelijk veel te leren en na een paar races al goed te presteren.

