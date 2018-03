Mag je je telefoon in een carkit nu wel, of niet gebruiken?

Juridisch getouwtrek op je beeldscherm.

Spannend! Zou de Nederlandse rechtspraak de makers van carkits een harde klap toedienen? Het zou wel passen in de strategie van justitie om telefoongebruik in de auto keihard aan te pakken. Voor diegenen die niet meer precies weten waar deze kwestie over gaat, even een opfrisser.

Een man kreeg vorig jaar een boete van 239 Euro voor het gebruik van een telefoon achter het stuur. Dit terwijl de telefoon in kwestie in een houder zat. De beboete crimineel in kwestie vond echter dat hij geen crimineel was en stapte naar de kantonrechter. Hij kreeg niet het oordeel waarop hij gehoopt had. De kantonrechter hield de boete in ere en oordeelde dat je telefoonhouder een hand is. De uitspraak deed nogal wat stof opwaaien, onder andere in de burelen van het Openbaar Ministerie.

Zij wilden graag een verduidelijking hebben van het oordeel, dat immers verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Moest de politie nu gaan handhaven naar het oordeel van de kantonrechter? Dat zou betekenen dat je door een keer het scherm van je in een carkit rustende telefoon te betasten een boete zou kunnen krijgen. Dit terwijl je naar hartelust je radio, navi, airco, stoelverwarming en de schietstoel voor je bijrijder mag bedienen.

Vandaag kreeg het OM zijn zin en diende het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden. Dit gerechtshof oordeelt dat de wetgever er bewust voor gekozen heeft slechts het vasthouden van een telefoon te verbieden. Het hof oordeelt dat het bedienen van een mobiele telefoon, terwijl deze niet wordt vastgehouden, niet valt onder artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).

Vertaling; je mag geen boete krijgen puur voor het gebruik van je telefoon in een carkit. De slechte verliezers van het OM benadrukken echter nog wel dat je alsnog een boete kan krijgen, als je door het gebruik van je telefoon in een carkit gevaarlijk rijgedrag vertoont. Denk daarbij aan slingeren.

Verder lijkt het OM genoegen te nemen met de uitspraak. Dit ondanks dat onze voormalig resident jurist @mauritsh eerder al aangaf dat eigenlijk alleen een uitspraak van de Hoge Raad gezaghebbend genoeg is om te leiden tot een algemene richtlijn in deze kwestie. Wat het voor betekenis heeft dat het zover (kennelijk) niet komt, mogen de resident juristen in de comments nog even bespreken.

Bedankt iedereen voor de tips!