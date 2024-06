Even geduld nog, maar tanken wordt spotgoedkoop!

Spotgoedkoop tanken. Het klinkt als een utopie, maar dat is het niet!

Rondrijden in een auto met verbrandingsmotor heeft absoluut voordelen. Voornamelijk dat je heel snel je tank kan vullen en weer door kunt kachelen waar je dan ook heen moet. Als elektrische rijder weet ik het maar al te goed, dát is het punt waarop de EV nog altijd ernstig tekort schiet in het vergelijk met een benzineauto.

Alleen is dat tanken dan wel snel, je bent ook extreem snel van je geld af. En niet een beetje, want tanken is gewoon heel erg duur. Terwijl je laden in principe spotgoedkoop kunt doen. Dus rij ik voorlopig nog maar even door in mijn Tesla.

Maar de kans is levensgroot dat ik dat binnen afzienbare tijd weer ga veranderen. Tanken kan namelijk weer spotgoedkoop gaan worden. Er komt namelijk een enorm overschot aan olie aan, verwacht het Internationaal Energie Agentschap.

Tanken wordt spotgoedkoop!

Dat zit zo. De capaciteit om olie op te pompen, groeit veel sneller dan de vraag naar dit zwarte goud. Bovendien kunnen steeds meer partijen olie winnen en zijn we dus steeds minder afhankelijk van de OPEC, dat de prijzen toch min of meer bepaalt.

Terwijl het aanbod dus stijgt, daalt de vraag. Deels vanwege mensen zoals ik, die elektrisch rijden en geen benzine of diesel meer tanken, maar ook deels doordat de energietransitie in volle gang is. Er is steeds minder noodzaak voor olie om de energie te verkrijgen die onze moderne samenleving nodig heeft.

En je weet het hè, lage vraag en een hoog aanbod = spotgoedkoop tanken! Klinkt als een droom.

Addertjes onder het gras

Alleen zitten er natuurlijk altijd wat addertjes onder het gras. Het zou eens een keer ongecompliceerd leuk zijn… Ten eerste duurt het nog zeker een jaar of 5 voordat het overschot aan olie ten opzichte van de vraag er daadwerkelijk is. Dus verwacht niet dat je morgen al spotgoedkoop kunt tanken.

Daarbij zorgt een lage olieprijs ervoor dat de Amerikanen hun schaliegas weer lekker in de grond laten zitten. Olie importeren is dan goedkoper dan het zelf maken. Daardoor daalt het overschot weer iets.

En als laatste; de overheid. Je denkt toch niet dat die een kans onbenut laten om meer geld binnen te harken? Die gooien de accijns gewoon naar 2 euro per liter, of iets in die richting. Zodat we in theorie wel spotgoedkoop kunnen tanken, maar in de praktijk niet. Staat niet vast, maar het zou niemand iets verbazen. Toch?

Maar ach. Het vooruitzicht is al fijn toch? En denk maar zo, in onze buurlanden doen ze minder met accijns, dus loont het dan zelfs de moeite om daar spotgoedkoop te tanken als je in Den Helder woont.

We gaan het zien allemaal!