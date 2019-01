Carglass monteur rijdt 98 km te hard in klantenauto met 400 pk

Nu maar hopen dat jij niet de betreffende klant was.

Het blijft een vervelend moment. Dat je de sleutels van je auto moet geven aan een wildvreemde monteur. Je vrouw brengen naar een psychiater: oké. De kinderen naar de crèche: tot daar aan toe. Maar de auto aan een ander persoon meegeven is toch een vreemde gewaarwording die gevoelsmatig niet klopt. Gelukkig is daar altijd zo’n stemmetje in je hoofd dat zegt: “Maak je niet druk, komt wel goed.”

Helaas gold dat niet voor een Belgische Volvo-eigenaar uit Charleroi. Hij bracht zijn Volvo voor een reparatie aan het panoramadak van zijn Volvo bij een filiaal van Carglass. Niet aan het handje zou je zeggen. De man in kwestie kreeg echter een melding via zijn voertuigvolgsysteem dat zijn Volvo op de Avenue des Etats-Unis een snelheid reed van 148 km/u, daar waar 50 km/u is toegestaan. Gezien het vermogen van de Volvo (400 pk volgens de eigenaar) is dat goed haalbaar.

Volgens het filiaal van Carglass was de monteur ‘iets aan het testen’. Er moest gekeken of de reparatie goed gelukt was. De filiaalhouder verontschuldigde zich voor het gedrag van zijn werknemer en gebruikte het ‘excuus’ dat hij ‘niet al zijn personeelsleden kon controleren.’ Karolien Hameloot, Commercieel Directeur van Carglass laat aan Het Nieuwsblad weten dat dit nooit het mag gebeuren en dat dit niet wordt getolereerd.

Fotocredit: @tom307 via AutoJunk