“Carlos Sainz spil in het web voor F1-superdeal”

De puzzelstukjes vallen op hun plaats. Volgens verschillende bronnen is Sainz de belangrijkste pion in een deal die implicaties heeft voor Renault, Toro Rosso, McLaren en Honda.

In principe is het geen nieuws dat Carlos Sainz als een mogelijke kandidaat genoemd wordt om het zitje van Jolyon Palmer over te nemen bij Renault. Het is een publiek geheim dat Sainz een stapje hogerop wil op de F1-ladder en dat Renault al eens op de deur heeft geklopt bij Toro Rosso/Red Bull om hun interesse in de jonge Spanjaard kenbaar te maken. Sainz zou zelfs al vanaf de Grand Prix van Hongarije in de gele auto kunnen zitten. Zoals we inmiddels weten is dat echter niet gebeurd. Red Bull heeft duidelijk te kennen gegeven dat het iedere intentie heeft Carlos junior aan zijn contract te houden.

Maar niets is veranderlijker dan de wereld van de F1. Inmiddels hebben er zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor Sainz nu alsnog op weg kan naar Renault. Dat berichten althans respectabele media als Sky Sports en F Uno World.

Veel heeft te maken met de paringsdans tussen McLaren en Renault. De Britse renstal zou afwillen van partner Honda en Franse motoren uit Viry-Châtillon willen betrekken, teneinde Fernando Alonso gunstig te stemmen. Probleem: Renault levert al de motoren aan drie teams, te weten hun eigen fabrieksteam, Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso. Zowel RBR als STR hebben ook voor 2018 een contract om Renault-blokken af te nemen en de Franse fabrikant vindt twee klantenteams eigenlijk wel voldoende.

Het goede nieuws is echter dat Toro Rosso het onder bepaalde omstandigheden wel ziet zitten om met Honda in zee te gaan. Red Bull probeert al lang extra geldschieters voor het junior-team te vinden om ze minder onafhankelijk te maken van energieblik-geld. Honda zou eventueel in dat plaatje kunnen passen, mits ze niet opeisen dat er ook een Honda-protegé in een van de zitjes van het RB-opleidingsteam komt te zitten. Extra probleem: Renault kan STR gewoon aan hun contract houden en het team dwingen Renault-blokken af te nemen in 2018.

Je voelt dat hier bepaalde belangen met elkaar oplijnen, maar dat er ergens wat smeerolie nodig is om de draaimolen op gang te brengen. Gelukkig werd Carlos Sainz sr. vroeger gesponsord door Repsol en heeft hij al eerder aangetoond dat hij nog wat vaatjes op voorraad heeft staan als dat politiek gezien handig is.

De gedachte is dat Sainz naar Renault zou kunnen gaan als Renault het contract met Toro Rosso door midden scheurt. Toro Rosso kan dan in zee gaan met Honda en dat maakt ruimte vrij voor McLaren om motoren van Renault te krijgen. Om de eventuele valkuil van de Honda-protegé bij Toro Rosso te omzeilen, kan er eventueel nog een leenconstructie worden bedacht waardoor Sainz officieel bij Red Bull onder contract blijft staan en slechts tijdelijk voor Renault gaat rijden. Mocht er in de toekomst dan een zitje vrijkomen bij RBR wanneer Verstappen naar Ferrari gaat, kan Sainz die alsnog invullen. Alonso kan in dit scenario met een gerust hart bij McLaren blijven in de veronderstelling dat de renstal volgend jaar motoren heeft die niet vrijwel elke race kapot gaan.

Mind Blown. Het klinkt zo allemaal ‘logisch’ als je het op een rijtje zet, maar of het echt gaat gebeuren weten we zoals gebruikelijk pas als we het met eigen ogen zien. Wellicht gebeurt dat echter al sneller dan verwacht: een en ander zou al los kunnen gaan voor het einde van het jaar. Renault is namelijk niet blij met de prestaties van Jolyon Palmer en Toro Rosso zou graag Pierre Gasly een kans willen evalueren in race-weekends. Slecht nieuws is er ook als dit alles doorgaat: als Sainz naar Renault gaat lijken de kansen van sympathieke Pool Robert Kubica om een comeback te maken verkeken te zijn. Enfin, wordt vervolgd.