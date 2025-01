Carpocalypse: autoproductie in Italië nu op niveau van 1956

Goed nieuws voor iedereen die auto’s haat, slecht nieuws voor mensen die van banen, welvaart en auto’s houden. De autproductie in Italië is teruggevallen naar het niveau van 1956.

We hebben het op deze site vaak over de malaise van de Duitse auto industrie. Ons geliefd Duits premium heeft het zwaar. Dat zou allemaal nog niet per se slecht nieuws zijn, als het zou betekenen dat Alfa Romeo eindelijk de markt had overgenomen. Immers is er maar één ding wat we liever hebben dan Duits premium en dat is Italiaans premium. Echter mag het niemand een verrassing heten, dat dit…euhm…niet bepaald het geval is.

De teloorgang van de ooit trotse Duitse auto industrie is slechts een symptoom van de teloorgang van de gehele Europese auto industrie. We kunnen feitelijk wel zeggen; de geplande teloorgang van de Europese auto industrie. Want ja, als je allemaal regels maakt waardoor nieuwe auto’s duurder en minder prettig zijn dan oudere auto’s, koopt niemand meer nieuw. Wellicht goed om SDG-doelen te behalen. Maar niet zo goed voor het welzijn en de welvaart van de Europese burger.

Soms zijn het harde cijfers die onderstrepen hoe erg het is. Dat het niet bepaald wemelt van de FIAT’s en Alfa’s op straat kan iedereen wel zien. Maar dat is in meerdere of mindere mate al jaren zo. We nemen altijd maar als een gegeven aan dat deze merken op een of andere manier toch weten te overleven met een succesmodel eens in de zoveel jaar. Doch als je hoort dat je terug moet gaan naar 1956 om een jaar te vinden waarin er minder auto’s zijn gebouwd dan in 2024 in Italië, gaan de alarmbellen toch wat harder rinkelen.

Waar in 2023 Italië nog 751.384 auto’s bouwde, waren dat er vorig jaar nog 475.090 stuks. In de fameuze Mirafiori fabriek in Turijn werden 70 procent minder auto’s gebouwd. De Maserati fabriek in Modena wordt nog harder getroffen (-79 procent). Met dergelijke teloorgang houdt niemand het lang vol. Vakbondsleider Ferdinando Uliano identificeert dat het niet alleen een probleem is voor Italië en roept de EU op om regelgeving omtrent CO2-uitstoot te versoepelen:

This is a battle for Europe. Single countries can only lose.

Waarvan akte. Een groot probleem in de auto industrie is dat de benodigde investering om ‘mee te blijven doen’ enorm is. En dat het steeds moeilijker wordt die te financieren als je niks verkoopt. Stellantis heeft twee miljard verzameld om nieuw product te ontwikkelen. Maar of dat voldoende is en op tijd komt…