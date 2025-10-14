Duurste hybride van Marktplaats kost €1,5 miljoen

Het raadplaatje is deze keer niet zo moeilijk.

Eerder dit jaar schreven we over een Porsche 997 Turbo S 918 Spyder Edition die op Marktplaats stond. Die is leuk, maar nu staat gewoon the real deal op Marktplaats. Een heuse Porsche 918 Spyder. Dit is de op één na duurste auto op Marktplaats, na de fabrieksnieuwe Bugatti van Rick.

Deze Porsche is óók fabrieksnieuw, want er staat nog maar 4.918 kilometer op de teller (heel toevallig). Het is een van de tien 918’s die origineel in Nederland zijn geleverd, maar dit exemplaar is dus nauwelijks te zien geweest op de Nederlandse wegen.

Toch is deze auto geen onbekende. Het kenteken staat niet vermeld bij de advertentie, maar wel de productiemaand. Daaruit kunnen we afleiden dat dit de voormalige auto is van onze vriend Perridon. Mr. Bugatti maakte hiermee een kort uitstapje naar Porsche, maar deed de auto ook snel weer weg. Overigens had hij eerder al een Carrera GT, maar die werd kort gereden door Perridon Jr.

Perridon kost niet voor de duurste uitvoering, want dit is een 918 zonder Weissach Package. Deze heeft dus geen carbon vinnen aan de achterbumper, geen carbon spoiler en geen magnesium wielen. Maar dat is op zich niet erg. Zo oogt de 918 lekker clean. Deze auto heeft overigens wel een andere dure optie: de kleur Liquid Silver, die voor circa €50.000 op de optielijst stond.

Over clean gesproken: de 918 is natuurlijk een hybride. Dat is tegenwoordig steeds normaler in de supercarwereld, maar de Holy Trinity was destijds baanbrekend. De 918 kan ook echt volledig elektrisch rijden gedurende zo’n 20 kilometer. In ieder geval genoeg om geruisloos de straat uit te rijden.

Dat was niet de reden dat de 918 een hybride was: het draaide allemaal om vermogen en snelheid. Twee elektromotoren leveren 286 pk, bovenop de V8 die 608 pk levert. Dit resulteert in een systeemvermogen van 887 pk. Dat is maar 176 pk meer dan de nieuwe Turbo S, maar ja, pk’s zijn nu eenmaal aan inflatie onderhevig. Dat maakt de 918 niet minder imposant.

De nieuwprijs van deze auto was in 2015 ‘slechts’ €823.407. Dat is nu ondenkbaar: een hypercar voor minder dan een miljoen. Helaas ga je deze auto vandaag de dag ook niet meer meekrijgen voor zo’n bedrag. De verkoper op Marktplaats wil er €1.549.910 voor hebben.