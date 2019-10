“Alonso zou titel hebben gewonnen met Ferrari”

Schoten gelost aan het adres van Sebastian Vettel.

Het huidige F1 seizoen is eigenlijk vanaf het begin van het jaar niet heel spannend geweest als het gaat om de titelstrijd. Al vrij snel was duidelijk dat Mercedes weer de beste auto had en dus ook dat Hamilton weer de titel zou winnen. Vorig jaar was dat een tikje anders. Ferrari kon in 2018 zeker in de eerste seizoenshelft goed meekomen met de zilveren. Vettel en Hamilton wisselden elkaar af aan de top van het wereldkampioenschap.

Achteraf gezien kan je zeggen dat de beslissing viel in Hockenheim. Vettel viel daar in leidende positie uit, terwijl Hamilton na een mislukte kwalificatie naar de winst ging. Deze puntenswing van minimaal 32 punten (als Vettel gewonnen had en Hamilton tweede was geworden) betekende uiteindelijk dat de druk eraf was bij LH44. Aan het eind van het seizoen was de Mercedes ook weer de betere auto, maar je weet nooit wat er gebeurd zou zijn als Hamilton toen ook nog écht het verschil had moeten maken. Immers zijn velen het misschien vergeten, maar in het verleden is gebleken dat ook de aanstaand zesvoudig kampioen onder druk weleens een foutje maakt.

Vettel wil er niks van weten dat zijn foutje in Duitsland hem de titel heeft gekost, hij gooit het erop dat Mercedes uiteindelijk toch de betere auto had. Maar anderen denken beter te weten. Een van hen is Flava Flav Briatore, de gevallen kroonprins van de F1, voormalig Benetton teambaas en manager van onder andere Mark Webber, Giancarlo Fisichella en Fernando Alonso. Bij de Italiaanse televisie laat Flavio het volgende optekenen:

Ik blijf ervan overtuigd dat Fernando Alonso in 2018 de titel had gewonnen met Ferrari. Hij had veel minder fouten gemaakt dan Vettel.

Het is makkelijk om het eens te zijn met de flamboyante Flavio. Immers was Alonso er een kei in om altijd het maximale resultaat te halen uit een race, of dat nou de winst, een tweede plaats of desnoods een vijfde was. Aan de andere kant werden Ferrari’s auto’s in de periode dat Alonso hun eerste man was alleen maar trager, dus je zou ook kunnen zeggen dat de 2018 Ferrari misschien nooit zo snel geweest was met Alonso nog in het team. We zullen het uiteraard nooit weten, omdat de grillige wenkbrauw zelf eind 2014 zijn contract inleverde bij team rood. Dus resteert ons niks anders dan speculeren: heeft Vettel Ferrari in 2018 de titel door de neus geboord?