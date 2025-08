Chinees automerk bedenkt zich en komt met dieselbeuker naar Europa

Gaan we hierdoor weer allemaal in dieselauto’s rijden?

Wat vliegt de tijd toch. Het voelt nog maar een paar maanden geleden dat de eerste Chinese EV-merken zich in Europa vestigden en inmiddels mogen we deze autofabrikanten al niet meer EV-merken noemen. Wie namelijk nog denkt dat BYD, Lynk & Co en al die andere frisse namen alleen maar elektrische auto’s komen verkopen, heeft het mis.

De gevreesde nieuwkomers in Europa brengen elektrische auto’s met range-extenders naar hier, maar ook de trendy PHEV-aandrijflijn. Maar één grote autobouwer gooit het nu over een heel andere boeg. Het Chinese automerk Great Wall Motor (dat je kunt kennen van de Ora 03 en Haval) komt prompt met een dieselauto naar Europa. Om specifiek te zijn, voor het Verenigd Koninkrijk. Na gewijzigde plannen kwamen GWM en haar dochterondernemingen toch niet naar hier. Jammer?

GWM POER 300

Aan de andere kant van Het Kanaal gaat Great Wall dus wel verder met de zaken en moet een diesel pick-up voor succes gaan zorgen. Het beestje heet POER 300. Ja, met SCHREEUWERIGE CAPS LOCK ZODAT HET STEMMETJE IN JE HOOFD DIT ALLEMAAL SCHREEWT! Excuses. POER is géén afkorting van Pick-Up Offroad Extended Range of zoiets. Nee, het stamt af van het woord power. Juist ja. De pick-up kon je al kopen via de Australische markt, maar dan heette die Cannon Ute.

Geen elektrische aandrijving bij de Chinese pick-up, enkel een 2,4-liter dieselmotor die zijn vermogen van 183 pk en koppel van 480 Nm naar alle vier de wielen stuurt via een negentraps automaat en 4×4-systeem. Op de achteras regelt een elektronisch sperdifferentieel hoeveel power (see what I did there?) er naar ieder 18-inch wiel gaat. Volgens de WLTP-berekeningen loopt de GWM diesel pick-up gemiddeld 1 op 14.

Vraag een beginnend auto-ontwerper om de essentiële onderdelen van een pick-up te tekenen en hij komt met een kopie van de POER 300. Voor wie het wil weten: hij heeft een aanloophoek van 27 graden, een afloophoek van 25 graden en bodemvrijheid van 23 centimeter. Je kunt tot een gewicht van 1.000 kilo laden en het trekgewicht is 3.500 kilo.

Vanbinnen is het wederom allemaal niet spannend. Op een 12,3-inch display kun je het scherm van je telefoon spiegelen en er is een 7-inch bestuurdersdisplay. Optioneel zijn de stoelen verwarmbaar, zit er een 360-graden camera op en kun je toegang krijgen tot frisse lucht via een schuifdak.

De goedkoopste pick-up

Hoe moet GWM in hemelsnaam de concurrentiestrijd aangaan met de Ford Ranger? Nou, door een flink stuk onder de vanafprijs te gaan zitten. In Groot-Brittannië betaal je 31.495 pond (exclusief belastingen) voor de GWM POER 300. Dat is omgerekend ongeveer € 36.000. De goedkoopste Ford Ranger kost er minimaal 37.550 pond zonder belastingen (zo’n € 43.000).

Of het verstandig is om als Chinees automerk een dieselauto uit te brengen in Europa moet nog blijken. Als ik kijk naar de verkoopcijfers dan vrees ik voor een tegenvallend resultaat. Net als in Nederland staan ze in het VK niet te springen om diesels. Van de 1,1 miljoen nieuwverkochte auto’s in 2025 in het VK hebben er 66.740 een dieselmotor. Dat is 5,6 procent. Data over hoeveel nieuwe pick-ups er zijn verkocht en hoeveel ervan diesel tankten, heb ik niet weten te vinden.