EV-rijders geven advies: koop vooral GEEN elektrische auto bij deze merken

Als het aan de ervaringsdeskundigen ligt kun je beter bij een Chinees merk shoppen.

Je auto is je trots, nietwaar? Die verdedig je in een discussie met man en macht. Ja, hij heeft zo zijn keerzijden, maar je blijft trots op hem. Toch zijn er ook automobilisten die niet bang zijn om toe te geven dat ze beter bij een andere fabrikant hadden moeten winkelen.

Om erachter te komen welke EV-rijders hun fabrikanten verraden, deed het Duitse Uscale onderzoek. 5.004 EV-rijders uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kregen vragen over hun auto. De hoofdvraag: hoe tevreden ben je met je elektrische auto en zou je jouw auto aanraden aan een vriend of collega? Daar kwamen interessante resultaten uit voort.

Meer EV-rijders zijn tevreden

De onderzoekers zien dat Duitstaligen die in een elektrische auto rijden steeds blijer worden van hun auto. De reden hierachter is de groeiende kwaliteit van EV’s. De helft van de ondervraagden geeft aan dat hun auto in de zomer een actieradius van 400 kilometer of meer haalt. Vorig jaar bestond deze groep nog uit 38 procent van de geënquêteerden. Ook het opladen gaat vlugger: 75 procent van de elektrische auto’s ondersteunt nu DC-laden met minstens 150 kW tegenover 61 procent in 2024.

Er is ook een keerzijde. Vooral bij het opladen krijgen de autobezitters te maken met problemen. Een forse 73% van de EV-rijders geeft aan problemen te hebben ondervonden tijdens het opladen, zoals het niet starten, niet stoppen of onverwacht beëindigen van het proces. Ook problemen met apps in de auto, trage functionaliteit en reactietijden komt vrij vaak voor (46 procent). Da’s een aanzienlijk aantal respondenten, al was het er in 2024 nog 54 procent van de ondervraagden.

EV-rijders geven advies

Dan de vraag waar het allemaal om draait: welke EV-rijders zijn niet trots op het merk waar ze in rijden? De respondenten geven door middel van een cijfer aan wat ze vinden. Bij 10 smeken ze hun vrienden en collega’s om eenzelfde auto te kopen, bij 0 steken ze de figuurlijke brandende fakkels en hooivorken de lucht in.

De negatiefste uitspringers in de lijst zijn Stellantis-neefjes Opel en Peugeot. Meer dan de helft van de EV-rijders van deze merken geven een 6 of lager. Bij Opel is het zelfs zo erg dat maar 11 procent van de respondenten een 9 of 10 geeft (stemmers die een 7 of 8 gaven zijn uitgesloten). Ook Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers die in een MG rijden geven niet zo snel het advies om ook een Chinese EV te kopen die vindt dat ‘ie een Engelsman is.

Welke ervaringsdeskundigen zijn dan wel trots op het merk waarin hij rijdt? Helemaal bovenaan vinden we Xpeng. Volgens de onderzoekers ligt dit vooral aan de laadprestaties, actieradius en efficiëntie van de elektrische Xpengs. BMW i-rijders spreken zich positief uit over het Beierse merk en ook klanten van Porsche, Polestar en zelfs Tesla doen aan mond-tot-mondreclame.

Hang hier gerust zelf je conclusies aan. Als je dan toch bezig bent: in wat voor auto rijd jij en zou je het merk en model aanraden aan een vriend of collega?