Koenigsegg monteert bijzondere nieuwe uitlaat voor recordpoging

Met deze speciale uitlaat heeft Koenigseggeggegegeegg (IYKYK) een nieuw record gezet.

Koenigsegg is niet zoals alle andere fabrikanten van exotische supercars. Bijna alle moderne exoten zijn dezer dagen technische hoogstandjes, met carbon tubs en fraaie interieurs met bespoke bedieningselementen. Denk aan bijvoorbeeld Pagani en DeTomaso, maar ook de vele coachbuilders die retromods op hoog niveau maken als Totem, Singer en Kimera. Bij Koenigsegg gaat het echter niet per se om de allermooiste koetsen en fijnste lappen leder. Niet dat de Zweedse bolides lelijk zijn, zeker de CC850 niet. Maar hier gaat het toch ook vooral om vernieuwende technologie en pure, mokerharde snelheid.

Bizarre snelheid

Om zich te onderscheiden van alle andere ‘kleine’ merken, doet Koenigsegg zodoende ook regelmatig recordpogingen. Zowel als het gaat om snelheid in rechte lijn als op circuits. Onlangs verstigden ze nog een wereldrecord in rechte lijn met de Jesko Absolut, die nul-naar-vierhonderd-naar-nul deed in een dikke 25 seconden. Bizarre cijfers.

Peerd

Met een andere Koenigsegg, namelijk de Sadair’s Spear, pakte het merk afgelopen week weer een ander record. Namelijk een ronderecord op Laguna Seca voor ‘productieauto’s’. Een beetje een losse term, daar dit model vernoemd naar een racepeerd maar in een oplage van 30 stuks gebouwd wordt, maar toch. Het moet erbij vermeld worden, daar de McMurtry Speirling nog 5,5 seconden harder kan de 1:24.16 die de Koenigsegg noteerde. Deze waanzinnig snelle elektrische fan car is echter niet gehomologeerd voor de straat.

Cabron, geen carbon meegenomen!

Geinig detail aan de recordpoging is dat Koenigsegg eigenlijk nog harder had kunnen gaan. Echter door zowel eigen keuzes als kneiterharde verstikkende regelgeving, kwam het niet zo ver. Koenigsegg had namelijk geen carbon velgen bij op een of andere manier. Toch een beetje een missertje, want zo moesten ze het doen met alu’s. Maar ook de planning van de poging gooide in combinatie met regeltjes roet in het eten.

Gruwelijke demper

Niet alleen in Nederland hebben circuits namelijk ‘geluidsdagen’, ook in California bestaat het gruwelijk type mens dat naast een circuit gaat wonen en vervolgens succesvol klaagt over het prachtige geluid. Zodoende deed Koenigsegg de poging op een dag dat er hooguit 90 dB geproduceerd mocht worden. Minder geluid dus dan de gemiddelde Gilera Runner.

Record terug

Zodoende moest er een gigantische ouderwetse einddemper gemonteerd worden. Een belachelijk gezicht, maar wel effectief. Ondanks deze ongewenste toevoeging lukte het dus toch nog om met de 1.300 pk sterke V8 het record terug te pakken van de Czinger 21C. Waarvan akte.