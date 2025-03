Chinese EV is de eerste auto die 0 sterren scoort in crashtest

Onveiliger dan deze elektrische crossover wordt het niet.

Het moet een vreemd baantje zijn: crashtester bij NCAP. Dagelijks zie je gloednieuwe auto’s sneuvelen. Vervolgens beoordeel jij hoe de auto uit de test komt. De Europese tak van de crashtestautoriteit is meestal erg te spreken over de veiligheid van nieuwe auto’s. Dat geldt echter niet voor de Aziatische NCAP-tak.

De New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries, of ASEAN-NCAP voor vrienden, is die Aziatische tak. Hier werd eind vorig jaar de Neta V (Neta AYA op andere markten) aan de crashtests onderworpen. De elektrische crossover is van het Chinese merk Neta. Best bijzonder: de Neta V weegt maar 1.194 kilo. Het crossovertje heeft 95 pk en 150 Nm koppel. Dankzij een 40,7 kWh zou ie volgens de Chinese NEDC-standaarden 384 kilometer ver kunnen komen.

Beoordeling Neta V

Of je die 384 kilometer ongeschonden haalt, is een ander verhaal. ASEAN-NCAP geeft deze Chinese EV 0 sterren op gebied van veiligheid na de crashtest. Uit een maximum van 100 punten scoorde de V 28,55 punten. Vooral de veiligheid voor volwasseninzittenden is niet op orde. Hiervoor kon de Neta V 40 punten scoren. Hij haalde er 7,89. Kinderveilig kreeg 13,51 punten uit 20 en veiligheidsassistentie 7,14 uit 20. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen voor motorrijders. Daarom is die score 0 uit 20.

ASEAN-NCAP licht de scores toe. ”De Neta V maakte een teleurstellende indruk waarbij hij 0 punten scoorde bij de frontale crashtest. De bestuurder werd slecht beschermd ter hoogte van het hoofd, de nek, borst en rechteronderbeen”, schrijven de onderzoekers. De voorwaartse botsing liet ook zien dat de koets slap is. Kijk maar eens naar die ingeklapte A-stijl.

Verder zijn er problemen met de gordels, het stuur, gebruiksvriendelijkheid van ISOFIX en het gebrek aan rijhulpjes als lane-assist en de automatische noodrem. Het vrijwel enige positieve dat NCAP uit de test haalt, is dat de zijkant prima in elkaar zit en genoeg bescherming biedt aan de inzittenden.

Neta V in Nederland?

Je hoeft hier in Nederland niet bang te zijn voor een crash met een Neta V. De crossover is nu alleen te koop in China, Hong Kong, Brunei, Indonesië, Thailand, Maleisië en Brazilië. Hopelijk komt de stationwagen van Neta beter door de crashtests heen. Die zou in dat geval wel naar hier mogen komen hoor.