Onderzoek toont aan: PHEV stoot veel meer CO2 uit dan gedacht!

De echte uitstoot ligt veel hoger dan fabrikanten doen vermoeden.
Vijf jaar geleden werd de volgende conclusie ook al eens getrokken: PHEV’s zijn een stuk vervuilender dan je zou denken. De CO2-uitstoot per kilometer zou zelfs zo hoog zijn dat de plug-in hybride in de buurt komt van benzine- en dieselauto’s. Nu zijn we een stuk verder in de EV-transitie en zijn er veel nieuwe PHEV’s bijgekomen. Nu zal de uitstoot wel meevallen, toch? Mis!
Sterker nog, de werkelijke CO2-uitstoot van stekkerhybrides loopt alleen maar verder uit de pas met benzineauto’s. Wederom komt de European Federation for Transport and Environment, kortweg T&E, met dit statement. De autolobby heeft uitstootgegevens uit de praktijk van 127.000 plug-in hybrides verzameld. Hieruit blijkt: de CO2-uitstoot van PHEV’s is nog steeds niet in orde.
Bijna vijf keer zoveel CO2 dan je zou denken
Pak je het gemiddelde van de CO2-uitstoot van PHEV’s bij officiële tests, dan kom je op zo’n 28 gram CO2 per kilometer. Benzineauto’s stoten zo’n 164 g/km uit en auto’s met een dieselmotor zelfs 167 gram. Lekker bezig PHEV, zou je zeggen.
Het gemiddelde van de praktijkverbruiksgegevens van de T&E komt veel hoger uit: op maar liefst 139 gram CO2. Oei. Het verschil tussen de officiële tests en de werkelijke uitstoot groeit per jaar. In 2021 was de echte uitstoot nog 3,5 keer groter dan die uit de tests en in 2022 vier keer zo groot.
”Tijd voor actie!”
Natuurlijk noemt T&E dit een slechte ontwikkeling. De groepering riep de EU eerder al op de uitstoot van stekkerhybrides strenger te gaan meten. Dat legt de vinger op de zere plek van de Europese Unie. Er dreigen grote boetes voor autofabrikanten als de CO2-uitstoot niet omlaag gaat. Maar dat geldt alleen op papier. Als PHEV’s dus veel minder uitstoten op papier dan in het echt, dan helpt dat fabrikanten om boetes te ontlopen.
Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn volgens T&E. Sebastian Bock is de directeur van de Duitse tak en hij zegt: ”Plug-in hybrides zijn nog steeds schadelijker voor het klimaat dan autofabrikanten beweren. De auto-industrie eist dat de EU een oogje dichtknijpt om investeringen in volledig elektrische auto’s uit te stellen. De Europese Commissie moet zich houden aan de reeds overeengekomen efficiëntiefactoren voor 2025 en 2027 en niet in deze trucjes trappen.”
Stevige woorden van Bock, precies op het moment dat autofabrikanten aandringen op het terugdraaien van de 2035-ban. Of ja, de meeste merken.
Bron: Transport & Environment
Reacties
Johanneke zegt
Wow die 2L op 100km in de officiële tests klopt niet in de echte wereld, wat een verrassing!
rwdftw zegt
Nou nou wat een verrassing! Je zou denken dat 90% van de PHEV rijders het ding alleen kocht/koopt voor de belastingvoordelen en dat laden? Dat is lastig, onhandig en kan niet voor de deur. Dus dat doen we niet.
Ik heb het bronartikel doorgenomen en dit is hoe ze aan hun gegevens komen : “Die Daten aus der Praxis wurden anhand von Kraftstoffverbrauchsmessgeräten in 127.000 PHEVs erhoben, die im Jahr 2023 zugelassen wurden.”
Ze hebben natuurlijk niet 127.000 PHEVs uitgerust met een meetapparaat, maar gewoon de computer uitgelezen. Daar zitten uiteraard een berg van die niet-laders bij dus dat verhoogt het gemiddelde heel aardig.
ty5550 zegt
Dit. Ergens jammer want voor de twijfelaars heeft het wel potentie als tussenstap. Heb zelf een plug in gehad en daarmee gebeurden de dagelijkse kilometers/woon werkverkeer volledig elektrisch waardoor je een extreem lage uitstoot hebt en bijna nooit tankt. maar zie genoeg plug ins nooit aan de laadpaal hangen en direct de brandstofmotor aanzetten bij het wegrijden.
rwdftw zegt
Ik ken er ook enkele. En dat “enkele” zegt genoeg. 90% van de PHEV eigenaren leaset dat ding en krijgt er een tankpas bij. Die batterij is bijzaak, het belastingvoordeel is wat telt. Voor werkgevers is het ook goed voor een groen imago.
Er zal een zeer kleine groep zijn die de mindset heeft of zo min mogelijk te tanken voor zoveel mogelijk kilometers. Die maken er een sport van, wat helemaal prima is. Op de rechterbaan, dat wel.
ty5550 zegt
Waarom zou je op het rechterbaanvak moeten blijven om amper te tanken? Zeker met de huidige rijbereiken van +100 km heb je al een heel bruikbaar bereik, op de meeste bedrijven kan je dan ook nog eens opladen. En veel plug-ins kunnen ook makkelijk 130-140 km/u elektrisch rijden zonder dat de brandstofmotor opspringt en zijn best vlot op alleen de elektrische motor door het gigantische koppel. Je moet in de spits al heel hard je best doen om de brandstofmotor te doen opspringen. Maar dan moet je hem natuurlijk wel willen opladen.
rwdftw zegt
Om een laag verbruik te halen moet je voorzichtig optrekken en hoe harder je gaat, hoe hoger het verbruik. Om zover mogelijk te komen op zo weinig mogelijk energie moet je dus heel rustig rijden.
Wil je op de linkerbaan een beetje tempo kunnen maken (voor zover 100 km/h tempo genoemd kan worden) dan dienen die hypermilers er niet tussen te zitten. Vandaar de rechterbaan.
René zegt
105 op de linker baan A2 trajectcontrole. De rest van de angsthazen rijdt vier banen breed 95km/h.
Dit met een Volvo T8 een gemiddelde van 2,2 tot 2,5L /100km. vanochtend nog ff met 130 de tunnel door kachelen, want ik had nog een KWH-tje over. Met langere afstanden, gaat ’t wel omhoog, maar nog steeds een stuk zuiniger dan de T5 die ik hiervoor had.
De fabrieksopgave is niet de schuld van de fabrikant. WLTP is een europeesche standaard opgesteld door de overheden.
lekkerlinksrijden zegt
Stichting open deur
a_buis zegt
Met de nieuwe acciradius van huidige generatie phev’s (100 km) wordt ineens serieus meer geladen. Want lekker “gratis” met je eigen stroom rijden. Die oude krengen waren na 1 ritje vaak al bijna leeg dus dat voelt ook als te veel moeite voor weinig lol. Wireless laden zou een uitkomst zijn voor velen.
eaudi zegt
Mij lukt het soms om wltp te verslaan: wltp zegt 23,5 kWh/100km en 2,1 l/100km. Ik red 18,6 resp. 1,9 over een langere periode.
Maar over een heel jaar ziet het er anders uit: 22 kWh/100 en 4 liter benzine per 100km.
potver7 zegt
Voor wie vindt dat dit een open-deur-onderzoek is – dat weten die onderzoekers natuurlijk ook wel.
Wat hier speelt is dat er wederom een organisatie opstaat die vindt dat de (wereldwijde) overheden iets moeten doen aan de WLTP-normering voor het meten van verbruik en uitstoot van PHEV’s. Natuurlijk wordt dat ook via allerlei lobby-kanalen aangekaart, maar daar verliezen deze organisaties het uiteraard van de autofabrikanten (als je je nog afvraagt waar die onrealistische verbruiksmeting van PHEV’s vandaan komt…). Dus proberen ze ook de publiciteit op te zoeken, om via het bewerken van de publieke opinie te zorgen voor meer draagkracht voor beleidsveranderingen.
Binnen de EU zijn er inmiddels ook normeringen voor het meten van Real Driving Emissions (RDE), maar uiteraard zijn er ook weer allerlei krachten tegen het gebruik daarvan als vervanging van of aanvulling op WLTP-metingen.
mashell zegt
Fabrikanten hebben CO2 doelstellingen te halen. Dus een meetmethode waarbij de gemiddelde auto onzuiniger scoort is voor hen onwenselijk, dat is logisch.
Op zich draagt een realistischere meetmethode (hogere gemiddelde snelheid en geen valse start met een volle batterij) ook niet direct bij aan een verlaging van CO2 uitstoot. Het maakt waarschijnlijk dat de fabrikanten stoppen met dure complexe PHEV techniek en dan zou de uitstoot waarschijnlijk zelfs omhoog gaan. We moeten om CO2 uitstoot te verlagen stoppen met fossiele brandstoffen en dus ook PHEV en gewoon over op de veel efficiëntere EV’s. Want efficiëntie is het sleutelwoord.
haroldt zegt
denk een van de problemen zij het extra gewicht wat het door de accu ed. zeker bij langere ritten lijkt mij dat een nadeel mbt. verbruik dus ook CO2
ericc zegt
Zeeschepen die de haven binnen varen stoten veel meer uit dan 10 000 auto’s samen dus weer geroep om niets!!!
audirs3 zegt
@ericc zelfs al zou jouw aanname kloppen, dan ga je voorbij aan het feit dat er 32000x meer auto’s zijn dan grote zeeschepen (1,6 miljard auto’s op 50.000 grote zeeschepen). Dus uitstoot van alle auto’s halveren heeft meer effect op wereldwijde CO2 uitstoot dan ALLE zeeschepen verbannen.
mashell zegt
Iemand die zelf niet wil aanpassen en het “maar zij dan” argument gebruikt ga je op geen enkele wijze overtuigen, die zit vast in z’n eigen wereldje.
audirs3 zegt
Daarom heb ik een intrinsieke haat richting de PHEV. Wie koopt er nou bijvoorbeeld een M5 en gaat daarmee alle ritjes tot 65 km puur in de EV-modus met 194pk zitten rijden? Dat je dan dus alleen 717pk slechts 10x per jaar gebruikt op lange ritten ofzo. Dat doet toch helemaal niemand? 194pk is ook best behelpen voor 2,5 ton, dat is 13kg per pk, dat is slechter dan een standaard Toyota Aygo!
Je kan dan toch veel beter een EV of EREV hebben. Gewoon altijd vol vermogen, in alle omstandigheden.
mashell zegt
Dat gaat nog sterker op voor de mensen die met zo’n PHEV met grote batterij en meer dan 100 km actieradius die wel 75% van de ritten vol trots elektrisch rijden. Neem dan een echte EV, hoef je minder vaak te laden, nooit meer te tanken en rijdt altijd met met meer vermogen.
Johanneke zegt
Psst. Een prius 1.8 hybride (niet phev) zit onder de 100 gram CO2 per km.