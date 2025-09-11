Onderzoek toont aan: PHEV stoot veel meer CO2 uit dan gedacht!

De echte uitstoot ligt veel hoger dan fabrikanten doen vermoeden.

Vijf jaar geleden werd de volgende conclusie ook al eens getrokken: PHEV’s zijn een stuk vervuilender dan je zou denken. De CO2-uitstoot per kilometer zou zelfs zo hoog zijn dat de plug-in hybride in de buurt komt van benzine- en dieselauto’s. Nu zijn we een stuk verder in de EV-transitie en zijn er veel nieuwe PHEV’s bijgekomen. Nu zal de uitstoot wel meevallen, toch? Mis!

Sterker nog, de werkelijke CO2-uitstoot van stekkerhybrides loopt alleen maar verder uit de pas met benzineauto’s. Wederom komt de European Federation for Transport and Environment, kortweg T&E, met dit statement. De autolobby heeft uitstootgegevens uit de praktijk van 127.000 plug-in hybrides verzameld. Hieruit blijkt: de CO2-uitstoot van PHEV’s is nog steeds niet in orde.

Bijna vijf keer zoveel CO2 dan je zou denken

Pak je het gemiddelde van de CO2-uitstoot van PHEV’s bij officiële tests, dan kom je op zo’n 28 gram CO2 per kilometer. Benzineauto’s stoten zo’n 164 g/km uit en auto’s met een dieselmotor zelfs 167 gram. Lekker bezig PHEV, zou je zeggen.

Het gemiddelde van de praktijkverbruiksgegevens van de T&E komt veel hoger uit: op maar liefst 139 gram CO2. Oei. Het verschil tussen de officiële tests en de werkelijke uitstoot groeit per jaar. In 2021 was de echte uitstoot nog 3,5 keer groter dan die uit de tests en in 2022 vier keer zo groot.

”Tijd voor actie!”

Natuurlijk noemt T&E dit een slechte ontwikkeling. De groepering riep de EU eerder al op de uitstoot van stekkerhybrides strenger te gaan meten. Dat legt de vinger op de zere plek van de Europese Unie. Er dreigen grote boetes voor autofabrikanten als de CO2-uitstoot niet omlaag gaat. Maar dat geldt alleen op papier. Als PHEV’s dus veel minder uitstoten op papier dan in het echt, dan helpt dat fabrikanten om boetes te ontlopen.

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn volgens T&E. Sebastian Bock is de directeur van de Duitse tak en hij zegt: ”Plug-in hybrides zijn nog steeds schadelijker voor het klimaat dan autofabrikanten beweren. De auto-industrie eist dat de EU een oogje dichtknijpt om investeringen in volledig elektrische auto’s uit te stellen. De Europese Commissie moet zich houden aan de reeds overeengekomen efficiëntiefactoren voor 2025 en 2027 en niet in deze trucjes trappen.”

Stevige woorden van Bock, precies op het moment dat autofabrikanten aandringen op het terugdraaien van de 2035-ban. Of ja, de meeste merken.

Bron: Transport & Environment