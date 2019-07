James Bond showt zijn V8 Vantage

Hij heeft een zwaar leven.

Over de top, onrealistisch en potsierlijk. Het heeft niets te maken met werken bij inlichtingendienst, maar toch is de James Bond franchise de langslopende en grootste filmserie. De dandy geheim agent met een alcoholprobleem en bindingsangst blijft toch volle zalen trekken.

Uiteraard, het is geen documentaire. Een Bond-film is een garantie dat je de komende 2,5 uur niet op je telefoon zit te staren. En eerlijk is eerlijk, de latere Bondfilms met Daniel Craig zijn zeer de moeite waard. Voor de autoliefhebbers zijn Bond-films altijd gewoon verplichte kost.

De films worden dikwijls gebruikt om reclame te maken. No way dat James Bond vrijwillig in een BMW Z3 stapte. Gelukkig is s’werelds meest beroemde geheim agent al een tijdje terug bij het oude nest: Aston Martin. De klassieke DB5 speelde al diverse malen een rol, maar voor #Bond25 rijdt Bond in een andere klassieke Aston Martin: de V8 Vantage uit The Living Daylights.

007 star Daniel Craig, director Cary Fukunaga and the #Bond25 crew were out in the sunshine today shooting across a number of London locations, including Whitehall, where Daniel filmed a scene with a classic @astonmartin V8, first seen in a Bond film in THE LIVING DAYLIGHTS. pic.twitter.com/rhs13nNeyW — James Bond (@007) June 30, 2019

Naast de beelden van afgelopen weken, zijn er nog meer bewegende beelden. Vandaag reed acteur Daniel Craig in een Aston Martin V8 Vantage door een zonovergoten London:

De titel #Bond25 is uiteraard nog een zogenaamde werktitel. De officiële naam zal in een later stadium bekendgemaakt worden. Overigens is de V8 Vantage niet de enige Aston Martin van James Bond. Ook een Aston Martin Valhalla en Rapide-E zullen ten tonele verschijnen. De DB5 zal eveneens opduiken, naast de verplichte Land Rover Defender. De premiere staat gepland voor 8 april 2020.