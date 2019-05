Aston Martin kan meer hypercars verkopen dan gepland

Lang leve de beperkte productie.

Er zijn van die auto’s die geweldig zijn, maar totaal niet verkopen. De reden is vaak simpel: er staat niet ‘Limited Edition’ op geschreven. Neem bijvoorbeeld Porsche, dat ‘slechts’ 1.963 stuks gaat bouwen van de 911 Speedster. 1.963! Als die gewoon in onbeperkte serieproductie ging, hadden ze dat aantal nooit gehaald.

Aston Martin heeft het spelletje ook goed door. Het merk was op sterven na dood in de jaren ’80, maar mede dankzij de DB7 heeft Aston Martin weten te overleven. Sterker nog, het gaat beter dan ooit te voren. Aston Martin bouwt nog steeds traditionele GT’s als de V8 Vantage en DB11. Mede omdat het sponsor is van Red Bull, ziet Aston Martin kans om enkele hypercars op de markt te brengen.

De eerste is de Valkyrie, een allesvernietigende auto als het om records zal gaan. Althans, dat is de consensus. Als het een tandje minder mag, is kort geleden de AM-RB 003 in het leven geroepen. Deze V6 turbo-hybride hypercar is ook mede door Red Bull Advanced Technologies ontwikkeld, maar is duidelijk onder de Valkyrie gepositioneerd. Het is ‘slechts’ een McLaren P1 concurrent.

Aston Martin heeft bij de introductie aangegeven slechts 500 ervan te zullen bouwen van de RB-003. De eerste exemplaren zullen in 2021 worden afgeleverd. Aston Martin zit wel met een probleempje, want alle 500 productieslots zijn al vergeven, volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde AutoCar. Er schijnt veel meer vraag dan aanbod te zijn. Zelfs David Coulthard heeft er eentje besteld. Aston Martin gaat nu in beraad wie de auto’s krijgt toegewezen.

Het gaat sowieso best aardig met Aston Martin. De verkopen gingen omhoog (1.057 stuks in de eerste drie maanden) met een omzet van 196 miljoen pond. Ondanks dat goede nieuws leed Aston Martin wel een beetje verlies (2.2 miljoen pond), maar dat is een reden voor een feestje, want er werd aangenomen dat het verlies groter zou zijn. Het ziet er sowieso florisant uit voor Aston Martin, want er wordt veel verwacht van de DBX, de eerste crossover van de edele Britten.